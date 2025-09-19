ETV Bharat / entertainment

ଓସ୍କାର 2026; କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ? ଆଜି ହେବ ଘୋଷଣା

ଓସ୍କାରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବର୍ଗରେ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ତାହା ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?

India’s Official Entry for Oscars 2026 to Be Announced Today
India’s Official Entry for Oscars 2026 to Be Announced Today (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (FFI) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ବର୍ଗରେ ଅସ୍କାର 2026 ପାଇଁ ଭାରତର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରବେଶ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏକାଡେମୀ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତା'ପରେ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମନୋନୟନ ଘୋଷଣା କରିବ। 98ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ନୋମିନେସନ ମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

FFI କେବେ ଓସ୍କାର 2026 ପାଇଁ ଭାରତର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରବେଶ ଘୋଷଣା କରିବ?

ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19

କେଉଁଠାରେ ଘୋଷଣା: କୋଲକାତାର ପାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ର ବେଙ୍ଗଲ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ହେବ ।

ETV ଭାରତ ସହ ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, FFI ସଭାପତି ଫିରଦୌସୁଲ୍ ହାସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । "ଓସ୍କାର ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚୟନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଏହି ବର୍ଷ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ ଘୋଷଣା କରିପାରିବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହାସଂଘ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

୧୯୫୭ ମସିହାରୁ ଭାରତ ଓସ୍କାରରେ ସରକାରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମେହବୁବ ଖାନଙ୍କ "ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ" ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ନୋମିନେଟ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ, କିରଣ ରାଓଙ୍କ "ଲାପତା ଲେଡିଜ୍" ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୫ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା । ହେଲେ ଓସ୍କାର ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଟିମ୍ ନିରାଶ ହେବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା । ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାକୁ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଆମୀର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ, ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ କିଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାଶ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ। ଆମେ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ FFI ଜୁରିଙ୍କୁ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓସ୍କାର ଦୌଡରେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ 'ପାପା ବୁକା', ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ଭାରତ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଚର ବର୍ଗରେ 98ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ବଙ୍ଗଳା ଅଭିନେତା ରୀତାଭାରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ବାରେ ଅଭିନୀତ, ଓଡିଆ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ଓମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଡକ୍ଟର ବିଜୁଙ୍କ "ପାପା ବୁକା"କୁ ଆଗାମୀ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ସରକାରୀ ପ୍ରବେଶ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 98ତମ ଓସ୍କାର ଶୋ' ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କଲା ଏକାଡେମୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

OSCARS SHORTLIST98TH ACADEMY AWARDSOSCARS 2026ଓସ୍କାର 2026 ନୋମିନେସନ ତାରିଖINDIA ENTRY FOR OSCARS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.