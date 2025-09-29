ETV Bharat / entertainment

ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ; ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଟିମକୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ନେଇ ଖୁସିରେ ଝୁମିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି । କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବନିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଟିମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

Published : September 29, 2025 at 1:56 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା । ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତିଲକ ବର୍ମା ଅପରାଜିତ 69 ରନ କରି ଭାରତକୁ ନବମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ରବିବାର ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 5 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଚାମ୍ପଅନ ହୋଇଛି ଭାରତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶବାସୀ, ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଖୁସିରେ ଝୁମିଛନ୍ତି । ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ବାରତର ଏହି ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ସହ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଲିଉଡ ନିର୍ମାତା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଅନୀଲ କପୁର , ସାଉଥ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଇନିଂସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଓଲିଉଡ ନିର୍ମାତା ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ ଭାରତୀୟ ଟିମର ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ବଲିଉଡ ମେଗାଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭାରତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜିତିଲୁ । ଭଲ ଖେଳିଲୁ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଦୋହଲିଗଲା ଏବଂ ଏଠାରେ, ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଡିଂ ବିନା, ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚକିତ କରିଦେଲେ । ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ । ଜୟ ହିନ୍ଦ । ଜୟ ଭାରତ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ।'' ଏହି ସମୟରେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂହ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଚାଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରି ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ହେଉଛି ତିଲକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଚାଲ ଯିବା ।"

ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଏକ୍ସରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଏକ ଥ୍ରୋବ୍ୟାକ୍ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସ୍ମରଣୀୟ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମେଗାଷ୍ଟାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ । ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ, ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ତିଲକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଜୟ ହିନ୍ଦ।"

ଅନୀଲ କପୁର ଏକ୍ସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଜିନ୍ଦାବାଦ ।" ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁପମ ଖେର, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, ମାଲାୟଲମ ସୁପରଷ୍ଟାର ମାମୁଟି, ଦକ୍ଷିଣ ତାରକା ବିଜୟ ଦେବେରାଗୋଣ୍ଡା, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ବିବେକ ଓବେରୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍

କହିରଖୁଛୁ କି, ଏସିଆ କପ୍ ର 41 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ । ଆଉ ଏହାକୁ ଭାରତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିଲା । ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଜିତ ରହିଛି । ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା । ତିଲକ ବର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଲେ । ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲ ସ୍କୋର୍- 146 ରହିଥିଲା । ଏହାସହ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ 147 ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା । ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ସହାୟତାରେ ଭାରତ 19.1 ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 146 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା । ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ତିଲକ ବର୍ମା 53 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 69 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ଯାହା ଭାରତକୁ 19.4 ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ 150 ରନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

