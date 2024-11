'I Want To Talk' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'I Want To Talk' ର ଟ୍ରେଲର ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 4 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଆଜିକାଲି ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର 'I Want To Talk' ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ।

'ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ

2.28 ସେକେଣ୍ଡର 'I Want To Talk' ଟ୍ରେଲରରେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପିତା (ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ) ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଏକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଭିଷେକ ଏକାକୀ ପିତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ।

ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ?

'I Want To Talk' ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଏବଂ ସଂଳାପକୁ ରିତେଶ ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରୋନି ଲାହିରି ଏବଂ ଶେଲ କୁମାର । ହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଜିତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ 13ଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୋତି ଦେ, ଅହିଲିଆ ବମ୍ବୁରୁ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଜୟନ୍ତ କ୍ରିପାଲାନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନ୍ ଗୋଡାର୍ଡ ଏବଂ ଜନି ଲିଭର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । 'I Want To Talk' 22 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, 'I Want To Talk' ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ମେଗାଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କିଙ୍ଗ'ରେ ନଜର ଆସିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସୁଜୟ ଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏଥିରେ ଅଭିଷେକଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ