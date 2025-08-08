ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଅସିଫ୍ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର (୭ ଅଗଷ୍ଟ) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
Delhi: Actress Huma Qureshi’s cousin brother Asif Qureshi was murdered in Jangpura Bhogal Bazaar Lane under Nizamuddin police station during a parking dispute after he asked someone to move a scooter from the gate— IANS (@ians_india) August 8, 2025
Wife of the deceased says, "My man has been deliberately and… pic.twitter.com/q5hDVNzRFJ
ଏହି କାରଣରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତିରେ ଅସିଫ କୁରେଶୀ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଅସିଫ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ସ୍କୁଟର ପାର୍କିଂ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସିଫଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଜିନିଷରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣରେ ଅସିଫ୍ କୁରେଶୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
Delhi | A man, Asif Qureshi S/o Ilyas Qureshi, r/o Bhogal, Jangpura, aged 42 years, was murdered on 07/8/25 at around 10.30 pm following an altercation with the accused over the issue of parking of a scooter belonging to the accused. During the altercation, one of the accused…— ANI (@ANI) August 8, 2025
ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗିରଫ
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଙ୍ଗପୁରାର ଭୋଗଲ ନିବାସୀ ଇଲିଆସ୍ କୁରେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ଆସିଫ୍ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ୦୭/୮/୨୫ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୩୦ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଟର ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ବିବାଦ ସମୟରେ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ଧାରୁଆ ବସ୍ତୁ (ପୋକର) ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ୦୮.୦୮.୨୫ ରେ ଧାରା ୧୦୩(୧)/୩(୫) ବିଏନଏସ ଅଧୀନରେ ଏଫଆଇଆର ନଂ ୨୩୩/୨୫ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଗୌତମ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଅସିଫ୍ କୁରେଶୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଅସିଫ୍ କୁରେଶୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାଣିଶୁଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ 9.30-10.00 ଟାରେ, ସେମାନେ ଫାଟକ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଟି ପାର୍କ କରିଥିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ହଟିଯିବାକୁ କହିଥିଲୁ । ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଅସିଫ୍ ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଅସିଫ୍ କହିଲେ, ପୁଅ, ଗାଡି ଟିକେ ଆଗକୁ ପାର୍କ କର, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁଅ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ସେ ଆସି ଆମକୁ କହିବ । ଏହା ପରେ, ପୁଅଟି ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସି ଏକ ଧାରୁଆ ଜିନିଷରେ ଅସିଫଙ୍କ ଛାତିକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ । ଆସିଫ୍ର ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋର ଭାଇ ଜାଭେଦଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲି, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲୁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ