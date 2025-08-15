ETV Bharat / entertainment

ମନ ଜିତିଲା ହ୍ରିତିକ-Jr ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର 2', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 50 କୋଟି ପାର୍ - WAR 2 DAY 1 BOX OFFICE COLLECTION

ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ-ଜୁନିୟର ଏନଟିଆରଙ୍କ 'ୱାର୍ 2' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରି ବନିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ।

War 2 Day 1 Box Office Collection
War 2 Day 1 Box Office Collection (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2025 at 3:49 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ (ଅଗଷ୍ଟ 14)ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର 2' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ଦିନ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଦାରେ କମାଲ କରୁଛି ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ଫିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।

'ୱାର 2' କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, 'ୱାର୍ 2' ସାରା ଭାରତରେ 52.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ 29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ 23.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାମିଲ୍ ସଂସ୍କରଣ 0.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ହେଲେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଢ଼ କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅପେକ୍ଷା କମ୍, ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏଥିସହ ଏହା ୨୦୧୯ର ମୂଳ ୱାରଠାରୁ ଟିକେ ପଛରେ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରୁ ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।

କହିରଖୁଛୁ କି, YRF ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସ ମଧ୍ୟରେ, 'ୱାର୍ 2' 'ପଠାନ' (2023) ପଛରେ ଅଛି, ଯାହା କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ 57 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏହା ଟାଇଗର୍ 3 (2023)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦୀପାବଳିରେ 44.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । 2025 ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ, 'ୱାର୍ 2' ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀ ଓପନର୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ବିକି କୌଶଲଙ୍କ 'ଛାବା' ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ୱାର 2' ଓ 'କୁଲି'ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, 'ୱାର 2'କୁ ଧୂଳି ଚଟାଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍

'ୱାର ୨' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା 'ୱାର'ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ 'ୱାର' ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ 'ୱାର ୨' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ YRF ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । 'ୱାର ୨' ହେଉଛି ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସର ୬ଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ । ପ୍ରଥମ 'ୱାର' ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ୧୫୦କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । 'ୱାର'ରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୪୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏଥର 'ୱାର 2'ରେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କୁ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

