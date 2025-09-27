ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ ଓସ୍କାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ଓସ୍କାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସହ କମ ଆୟ କିରଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2025 at 1:01 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୯୮ତମ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ନୀରଜ ଘାୟୱାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ହୋମବାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର, ବିଶାଲ ଜେଠୱା ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଅଭିନୀତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ନୀରଜ ଘାୟୱାନଙ୍କ 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏହାର କାଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଶଂସା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ 30 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' ତାରକାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତୁଳନାରେ ଆଶାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ । ଈଶାନଙ୍କ 'ଧଡକ' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 8.71 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 'ଫୋନ୍ ଭୂତ' 2.05 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ବିଶାଲଙ୍କ 'ସଲାମ ଭେଙ୍କି' ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ କରିଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 45 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା ।

ଓସ୍କାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି 'ହୋମବାଉଣ୍ଡ'

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଟୋରଣ୍ଟୋ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର କାହାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓସ୍କାର 2026ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି । ଫିଚର୍‌ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାଟୋଗୋରୀରେ ହୋମବାଉଣ୍ଡ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଆଶା ରହିଛି କି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରିବନି ଓସ୍କାର ନାମାଙ୍କନ ହାସଲ କରେ ତେବେ ଭାରତର ଗୌରବ ବଢାଇବ । ତେବେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗତ 16ରେ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ 22 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଇଁ ଶେଷ 5 ନାମାଙ୍କନ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଓସ୍କାର 98ତମ ସମାରୋହ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026 ଲସ ଆଞ୍ଜେଲସ ୱାର୍ଲଡ ଥିଏଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓସ୍କାର 2026ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ହୋମବାଉଣ୍ଡ

'ହୋମବାଉଣ୍ଡ' କାହାଣୀ

କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସାମ୍ବାଦିକ ବଶରତ ପୀରଙ୍କ "ଟେକିଙ୍ଗ ଅମୃତ ହୋମ (A Friendship, a Pandemic, and a Death Beside the Highway)" ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଜଣେ ଦଳିତ ବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

