'ମହାବତାର ନରସିଂହା' କ୍ରେଜ; 50 ଦିନରେ ବି ଥିଏଟରରେ ଧମାକା, କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
'ମହାବତାର ନରସିଂହା' କ୍ରେଜ କମିବାର ନା ନେଉନି । ୫୦ଦିନରେ ବି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଧମାକା ଜାରି । ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲାଣି ଆୟ। ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ..
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମୁନି 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' କ୍ରେଜ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 50 ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯାଏଁ ଜଲୱା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ଫିଲ୍ମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବେ ସାରା ଭାରତରେ ୨୪୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି । ନିର୍ମାତା ହୋମ୍ବଲେ ଫିଲ୍ମସର 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ।
'ମହାବତାର ନରସିଂହା' କଲେକ୍ସନ
ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଜାରରେ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ୱେ, 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଓ ଜଡିତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୩୦୦ କୋଟି ଆୟ କରିସାରିଛି, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଅଶ୍ୱିନ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିନ୍ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, 'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାର ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛି । ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ନିମଜ୍ଜିତ ସିନେମାଟିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
'ମହାବତାର ନରସିଂହା' ଅଶ୍ୱିନ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପା ଧୱନ, କୁଶଲ ଦେଶାଇ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଶାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ, ହୋମ୍ବାଲେ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଯାହା ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ମହାବତାର ନରସିଂହା 25 ଜୁଲାଇ 2025 ରେ 3D ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । SACNILC ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 248.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 323.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ହୋମ୍ବଲେ ଫିଲ୍ମସ ଏବଂ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ର ସ୍ଲେଟ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ମହାଭାରତ ନରସିଂହା (2025), ମହାଭାରତ ପର୍ଶୁରାମା (2027), ମହାଭାରତ ରଘୁନନ୍ଦନ (2029), ମହାଭାରତ ଗୋକୁଳନନ୍ଦ (2033), ମହାଭାରତ କଲ୍କି ଭାଗ 1 (2035), ଏବଂ ମହାଭାରତ କଲ୍କି ଭାଗ 2 (2037) ।
