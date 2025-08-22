ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରେମକାହାଣୀ ଫିଲ୍ମ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିନେତା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ । 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ସହ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଯୋଡ଼ି ପରଦାରେ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟିଜର ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଟିଜରରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମରେ ହଜିଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଟିଜରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
୧ ମିନିଟ୍ ୪୦ ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଏକ ସିନ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଛତା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ସମୟରେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏକ ଭଏସ୍ ଓଭର ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୁହନ୍ତି, 'ତୁମର ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ । ଏହା କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।' ଏହା ପରେ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଟିଜରର ଆରମ୍ଭରେ ଦୁହେଁ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିଜରର ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଟିଜରର ଶେଷରେ, ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କହୁଛି ଯେ 'ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, କେବଳ ଘୃଣା ଅଛି । ତୁମକୁ ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଗଳାମି ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ-ସୋନମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । କହିରଖୁଛୁ କି, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ଦିନେଶ ବିଜାନଙ୍କ ହରର-କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଟକ୍କର ଦେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ