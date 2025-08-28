ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଦା ଶର୍ମା ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ହାତକ' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ସୋମବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ, ଅଦା ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶିବରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଞ୍ଚ କୋଟ୍, ସୁଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । "ୱାନ୍ ହେଇଷ୍ଟ, ନୋ ମର୍ସି" ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ସସପେନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଅଦା ଶର୍ମା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, 'ହାତକର ଅଂଶ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର, ଅଜୟ ସାର୍ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବିଜ୍ଞାପନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢିଲି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେୟାର କଲେ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ "ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି", "ସନଫ୍ଲାୱାର୍ 2" ଏବଂ "ରୀତା ସାନ୍ୟାଲ୍" ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋତେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଜୟ କେ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଲିଖିତ, ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଜଗତରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ । ହାତକ 8 ପିକଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଏକ କଞ୍ଚା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦୀ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଦାବି କରେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସୁଟିଂ କରାଯିବ । ନିର୍ମାତାମାନେ 2026 ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଥିଏଟର ରିଲିଜ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ କେ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 'ହତକ କେବଳ ଏକ ଡକାୟତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଶକ୍ତି, ନୈତିକତା ଏବଂ ମାନବ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ, ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହ ଅଦା ଶର୍ମା ଶିବରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି ।'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ