ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ 2025; 11ଟି ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ବିୟୋନ୍ସେ, ରିକି କେଜ-ଅନୁଷ୍କା ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ ବି ସାମିଲ

By ETV Bharat Entertainment Team

Producer of the Year, Non-Classical

Record of the Year

ଆଲିସିଆ

ଡାନିଏଲ୍ ନିଗ୍ରୋ

ଡର୍ନଷ୍ଟ 'ଡି’ମିଲ୍ ଏମିଲ୍-।

ଇଆନ୍ ଫିଚୁକ୍

ମଷ୍ଟଡ

Album of the Year

ଆଣ୍ଡ୍ରେ 3000 - ନ୍ୟୁ ବ୍ଲୁ ସନ

ବିୟୋନ୍ସେ - କୌୱଡି କାର୍ଟର୍

ବିଲି ଇଲିଶ - ହିଟ ମି ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ

ଚାପେଲ ରୋନ୍ - ଦ ରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ଫଲ ଅଫ ଏ ମିଡୱେଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସେସ

ସାବ୍ରିନା କାର୍ପେଟର - ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଟ୍

ଟେଲର ସ୍ୱିଫ୍ଟ - ଦ ଟରଟ୍ୟୁରଡ ପୋଏଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ

ଚାର୍ଲି XCX - ବ୍ରାଟ

ଯାଦବ କଲିଅର୍ - Djesse Vol. 4

Song of the Year

ବିୟୋନ୍ସେ - ଟେକ୍ସାସ୍ ହୋଲ୍ଡ୍ ଏମ୍

ବିଲି ଇଲିଶ୍ - ବାର୍ଡ୍ସ ଅଫ ଏ ଫିଦର

ଚାପେଲ ରୋନ୍ - ଗୁଡ ଲକ, ବେବି

କେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଲାମାର - ନଟ ଲାଇକ ଅଜ୍

ଲେଡି ଗାଗା ଏବଂ ବ୍ରୁନୋ ମଙ୍ଗଳ - ଡାଏ ୱିଥ୍ ଏ ସ୍ମାଇଲ୍

ସାବ୍ରିନା କାର୍ପେଟର - ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ୍

ଶାବୁଜି - ଏକ ବାର୍ ଗୀତ (ଟିପ୍ସୀ)

ଟେଲର ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଫିଚର ପୋଷ୍ଟ ମାଲୋନ୍ - ଫର୍ଟନାଇଟ୍

Best New Age, Ambient, or Chant Album

ଅନୁଷ୍କା ଶଙ୍କର - ଚାପ୍ଟର 2: ହାଓ ଡାର୍କ ଇଟ ଇଜ ବିଫର ବୋନ

କ୍ରିସ୍ ରେଡ୍ଡିଙ୍ଗ୍ - ଭିଜନ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ଡି ଲୁକ୍ସି

ରାଧିକା ଭେକରିଆ - ୱାରିଅରସ ଅଫ ଲାଇଟ୍

ରିକି କେଜ୍ - ବ୍ରେକ୍ ଅଫ୍ ଡନ୍

ରିୟୁଚି ସାକାମୋଟୋ - ଓପସ୍

Best New Artist

ବେନସନ୍ ବୁନି

Doechii

ଚାପେଲ୍ ରୋନ୍

କ୍ରୁଙ୍ଗବିନ୍

ରେ

ସାବ୍ରିନା କାର୍ପେଣ୍ଟର୍

ଶାବୁଜୀ

ଟେଡି ସ୍ୱିମ୍ସ

Songwriter of the Year, Non-Classical

ଆମି ଆଲେନ୍

ଏଡ୍ଗାର ବାରେରା

ଜେସି ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡାର୍

ଜେସି ଜୋ ଡିଲନ୍

ରେ

Best Pop Solo Performance

ବିୟୋନ୍ସେ - ବଡିଗାର୍ଡ

ବିଲି ଇଲିଶ୍ - ବାର୍ଡ୍ସ ଅଫ ଏ ଫିଦର

ଚାପେଲ ରୋନ୍ - ଗୁଡ ଲକ, ବେବି

ଚାର୍ଲି XCX - ଆପଲ୍

ସାବ୍ରିନା କାର୍ପେଣ୍ଟର୍ - ଏସପ୍ରେସୋ

Best Musical Theater Album

ହେଲ୍ସ କିଚନ

ମେରିଲି ବି ରୋଲ ଅଲଗ

ଦ ନୋଟବୁକ୍

ଦ ଆଉଟରାଇଡର୍ସ

ସପ୍ସ

ଦ ୱିଜ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ