ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣିଥରେ ମାଆ ହେଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୌହର ଖାନ । ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ମାଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌହର । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଗୌହର ଏବଂ ଜୈଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିସମିଲ୍ଲାହ ହିର ରହମାନ ନୀର ରହିମ ଜୈହାନ ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ନୂତନ ଶିଶୁ ଭାଇ ସହ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ବହୁତ ଖୁସି । ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ । କୃତଜ୍ଞତା ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ଗୌହର ୨୦୨୦ରେ ଜୈଦ ଦରବାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ 2023ରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୌହର ଓ ଜୈଦଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମିସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଗୌହର ୨୦୦୯ ମସିହାରେ 'ରକେଟ୍ ସିଂହ: ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୭'ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏହା ପରେ 'ଇଶକଜାଦେ', 'ବଦ୍ରିନାଥ କି ଦୁଲହନିଆ', ଏବଂ 'ବେଗମ ଜାନ୍' ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ୫' ଏବଂ 'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ର ଷ୍ଟାର' ଭଳି ଟିଭି ଶୋ'ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଜୈଦ୍ ଦରବାର ଜଣେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର । ଯିଏ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଇସମାଇଲ୍ ଦରବାରଙ୍କ ପୁଅ ।
