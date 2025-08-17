ETV Bharat / entertainment

ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ - FIRING AT ELVISH YADAV HOUSE

ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଘର ଉପରେ ଆଜି (ରବିବାର) ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।

ଏଲଭିସ ଯାଦବ
ଏଲଭିସ ଯାଦବ (IANS/PTI)
Published : August 17, 2025 at 2:32 PM IST

Firing At Elvish Yadav House In Gurugram, ଚଣ୍ଡିଗଡ: 'ୟୁଟ୍ୟୁବର' 'ବିଗ ବସ୍ ଓଟିଟି 2'ର ବିଜେତା ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ । ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଘର ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ 5.30ରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

କପିଲଙ୍କ ପରେ ଏଲଭିସ୍:

କିଛି ଦିନ ତଳେ କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା ସ୍ଥିତ କ୍ୟାଫେ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହିଁ ବିତିଥିଲେ ହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଆବାସ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟନ:

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପିଆରଓ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର 57ରେ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ସମୟରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବ ନିଜ ବାସ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ।'

ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟାନ:

ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ପିତା ରାମ ଅବତାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 3ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 25ରୁ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ପୋଲିସ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ, ୫ଦିନ ପରେ ଲକ୍ସୋର ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ - Elvish Yadav Got Bail

ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଚେହେରା:

ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି । ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ।'

ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ନେଇ ମାମଲା:

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ରେବ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାପର ବିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବେଧଡ଼କ ସେବନ ଓ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା ।

