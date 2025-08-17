Firing At Elvish Yadav House In Gurugram, ଚଣ୍ଡିଗଡ: 'ୟୁଟ୍ୟୁବର' ଓ 'ବିଗ ବସ୍ ଓଟିଟି 2'ର ବିଜେତା ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ । ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଘର ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳ 5.30ରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Firing at Elvish Yadav's residence | Between 5:30 and 6 AM today, some unknown persons fired at a house in the jurisdiction of Police Station Sector-56, Gurugram. Elvish Yadav lives on the second floor of the house in which the firing took place. Elvish Yadav was not at…
କପିଲଙ୍କ ପରେ ଏଲଭିସ୍:
କିଛି ଦିନ ତଳେ କମେଡିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାନାଡା ସ୍ଥିତ କ୍ୟାଫେ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହିଁ ବିତିଥିଲେ ହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଆବାସ ଉପରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | Haryana: Visuals from the residence of YouTuber and Big Boss OTT winner Elvish Yadav in Gurugram, where three masked miscreants opened fire at around 5:30 AM this morning.
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟନ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ପିଆରଓ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସେକ୍ଟର 57ରେ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ସମୟରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବ ନିଜ ବାସ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ।'
VIDEO | Gurugram: YouTuber Elvish Yadav's father, Ram Avtar Yadav, claims that three miscreants fired around 25–30 rounds at their residence in Gurugram. He says, "The police administration is doing its job well. Our family was present at home when the Firing incident happened. I…
ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟାନ:
ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ପିତା ରାମ ଅବତାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 3ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 25ରୁ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ପୋଲିସ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ କରୁଛି ।
ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଚେହେରା:
ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି । ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ।'
Gurugram, Haryana: Three masked miscreants opened fire outside the residence of YouTuber and Big Boss OTT winner Elvish Yadav in Gurugram's Sector 57. The incident took place at around 5:30 AM. More than a dozen rounds were fired. Elvish Yadav was not at his residence at the time…
ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ନେଇ ମାମଲା:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ରେବ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ଏଲଭିସ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାପର ବିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବେଧଡ଼କ ସେବନ ଓ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା ।