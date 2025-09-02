ETV Bharat / entertainment

ଅଡୁଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ, ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ - FIR AGAINST SANJAY LEELA BHANSALI

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ । ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ । ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମାମଲା ?

FIR AGAINST SANJAY LEELA BHANSALI
FIR AGAINST SANJAY LEELA BHANSALI (photo:IANS/ETV Bharat Odisha)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଜୋଧପୁରର ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଧା ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ହସପିଟାଲିଟିର ସିଇଓ ପ୍ରତୀକ ମାଥୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଚୱାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାଥୁର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଂସାଲିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର' ପାଇଁ ଲାଇନ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ବିନା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଥୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଇମେଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ବିକାନେରରେ ସୁଟିଂ ସମୟରେ କ୍ରୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା, ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ମାଥୁର ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ହୋଟେଲ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ ବଂଶାଲୀ, ପ୍ରଯୋଜନା ପରିଚାଳକ ଉତ୍କର୍ଷ ବାଲି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗିଲ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଠେଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମାଥୁର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଏବେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ମାମଲାରେ 'ଅପରାଧୀକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା', 'ଧୋକା' ଏବଂ 'ଠକେଇ' ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି । ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର (ଏସଏଚଓ) ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଚରଣ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାମଲା ତଦନ୍ତାଧୀନ, ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଲଭ ଆଣ୍ଡ ୱାର' ଟିମ୍ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ, 'ଗଙ୍ଗୁବାଇ-ଛାବା' ସଫଳତା ବି କଲେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍

ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍' କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?

'ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍' ଏକ ମହାକାବ୍ୟିକ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର କପୁର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ବିକି କୌଶଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଆଲିଆ ଏବଂ ରଣବୀର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 'ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର'ରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ, ପରେ ସେମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ୱରରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

