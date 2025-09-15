ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ କରଣ ଜୋହର
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା-ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଦାବି ।
Published : September 15, 2025 at 1:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ କରଣ ଜୋହର । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରି ସେ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପରେ ଏବେ କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କରଣ । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ, ସ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରଣ ଜୋହର
ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନମୀତ ପିଏସ୍ ଆରୋରାଙ୍କ ଏହି ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଯିଏ ଜୋହରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପାଇଁ ମାମଲାକୁ ସ୍ଥ୍ଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ "ମୋର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ କେହି ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୁହଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ," ଜୋହରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରାଜଶେଖର ରାଓ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ, ଜୋହର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବି ଥିବା ମଗ୍ ଏବଂ ଟି-ସାର୍ଟ ସମେତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ
କହିରଖୁଛୁ କି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏହି ମାମଲାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ, ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ।
ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଛବିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଅନେକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି କିମ୍ବା ଅନୁମତି ବିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏହା କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
