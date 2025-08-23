'ETV @ 30', ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 30 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଇନାଡୁ ଟେଲିଭିଜନ(ଇଟିଭି) । ଇଟିଭିର 30ବର୍ଷ ପୁର୍ତ୍ତିକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିଛି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି। ଖଚାଖଚ ତାରକା, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଓ 30ବର୍ଷର ଏକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଟଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ତାରକାଙ୍କ ସମେତ ଇଟିଭିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ୍ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ।
ସାମିଲ ହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନାମିଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ:
ଇଟିଭିର 30ବର୍ଷ ପୁର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଲିଉଡର ଅନେକ ତାରକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୋଦାଣ୍ଡରାମି ରେଡ୍ଡୀ,ବି ଗୋପାଳ, ବୋୟାପତୀ ଶ୍ରୀନୁ, ଭିନେତା ମୁରଲୀ ମୋହନ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ ଓ ଅଲିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଯୋଜକ ଡି ସୁରେଶ ବାବୁ, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀ, ଏସ୍ ଗୋପାଲ ରେଡ୍ଡୀ, ଜେମିନୀ କିରଣ, କେଏଲ ନାରାୟଣ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶଙ୍କ ମୋମେଣ୍ଟୋ ଉଦଘାଟନ:
କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶ ଇଟିଭିର 30ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାର ମୋମେଣ୍ଟୋକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସିନେ ତାରକାମାନେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଇଟିଭିର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ଇଟିଭିର 30ବର୍ଷର ଏହି ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭିର 24ଟି ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଟିଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରୁ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଏହି ଅଦ୍ବିତୀୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ । ଇଟିଭି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଆମର ଟିଭି ଓ ଆମର ଦୃଢତା ହୋଇଥିଲା ।" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ରାଓ କହିଥିଲେ, ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 300- 400 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ସିରିଏଲ ଜରିଆରେ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଇଟିଭିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ? ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ ରହିବ ।
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣି:ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ଏମ୍ କିରାଭାନୀ:
ଓସ୍କାର ବିଜେତା ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ଏମ୍ କିରାଭାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସର୍ବଦା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣି । ରାମୋଜୀ ରାଓ ଏକ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ମୋତେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନଦାନ କରିଥିଲେ ।"ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି । ଇଟିଭିର 30 ବର୍ଷ ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ," ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୁସ୍ବୁ କହିଛନ୍ତି। ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଯୋଜକ ଡି ସୁରେଶ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜୀ ରାଓ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦୃଢ଼ତାର ସେହି ଶିକ୍ଷା ମୋ ସହିତ ରହିଛି।"
ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ସମ୍ମାନିତ:
ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କୁ ସିନେମା ଏବଂ ସମାଜସେବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏମଡି ଚୌଧୁରୀ କିରନ୍ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମ୍ପର୍କକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ର ଉଦଘାଟନ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ 20ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିଲି । 25ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ଘରକୁ ଏକ କେକ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ କାଟିଥିଲି । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ।"
"ରାମୋଜୀ ରାଓ ମୋତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଇନାଡୁରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏବଂ ETVରୁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ନାମ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ," ଅଭିନେତା କହିଥିଲେ ।
ରାମୋଜୀ ରାଓ ଥିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ବରୁପ: ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ:
କମେଡି ବାଦଶାହା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ କହିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜଣେ ଭଗବାନ ସ୍ବରୁପ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ।"
କୀର୍ତ୍ତି ସୁରେଶ ତେଲୁଗୁ ପରମ୍ପରାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। "ଇଟିଭି, ଆମର ଟିଭି, ତୁମର ଟିଭି... ଏସବୁ ସେହି ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ," ସେ କହିଛନ୍ତି ।ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ୟାମ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ କଥା ସେୟାର କରିଥିଲେ । "ଥରେ ମୁଁ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନିୟମ ଜାରି ରହିବ କି? ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିଥିଲେ, 'ମୋ ପରିବାର, ମୋର 40,000 କର୍ମଚାରୀ, ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ'।
ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
'ଇଟିଭିର 30 ବର୍ଷ ପୁର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। କୀରାବାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 'ଇଟିଭି ଆନ୍ଥମ୍' ଗୀତଟି କଳ୍ପନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୫୦ ଜଣ ଯୁବ ଗାୟକ ଗାଇଥିଲେ । ଗାୟିକା ଚିତ୍ରା, ସୁନିତା, ଏସ୍ପି ଶୈଲଜା, ଏସ୍ପି ଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଷା କିରଣ ମୁଭିଜ୍ କ୍ଲାସିକକୁ ସଂଗୀତିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ୫୦ ଜଣ ଭାଇଲିନ୍ବାଦକ,ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଏବଂ ଏକ ବୀଣା ସମୂହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ଗାୟିକା ସୁନିତା,ଇଟିଭିର ଅନେକ ଟେଲି-ସିରିଆଲ୍ ପଛରେ ସୃଜନଶୀଳ ମହିଳା ସୁମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ।
'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'କୁ ସମ୍ମାନ:
ପରେ, ଗୋଲଡେନ୍ ଗାର୍ଲ୍ସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ଉପରେ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଥିମ୍ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା,ଯାହା ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା । ସୁଧୀର, ଆଦି ଏବଂ ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହିତ 'ଜବରଦସ୍ତ' ଟ୍ରୁପ୍ର କମେଡି ସ୍କିଟ୍ ହଲ୍କୁ ହସରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, କୀରାବାଣୀଙ୍କ ଦଳ,ଘଣ୍ଟଶାଳା ଏବଂ ଏସ୍ପି ବାଲାସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମଙ୍କୁ ସଂଗୀତିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ମଜାଦାର ଷ୍ଟେପ୍:
ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ହିଟ୍ ଗୀତ ଉପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଜିନା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟନ ବିନି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୁରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା । ପରେ, ଖୁସ୍ବୁ ଏବଂ ଫାରିଆ ଅଭିନେତା ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଜାଦାର ଷ୍ଟେପ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ହସାଇଥିଲା ।
ଇନାଡୁ ଟେଲିଭିଜନ (ଇଟିଭି) ବିଷୟରେ:
୧୯୯୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଇନାଡୁ ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଯାହା ଇଟିଭି ତେଲୁଗୁ, ଇଟିଭି ବଙ୍ଗଳା, ଇଟିଭି ମରାଠୀ, ଇଟିଭି କନ୍ନଡ, ଇଟିଭି ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଇଟିଭି ଗୁଜରାଟୀ, ଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆ, ଇଟିଭି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ/ଛତିଶଗଡ଼, ଇଟିଭି ରାଜସ୍ଥାନ, ଇଟିଭି ବିହାର/ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଟିଭି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ/ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭାଷା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ନେଟୱାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାତଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି - ଇଟିଭି (ଜେନେରାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ) ଇଟିଭି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଇଟିଭି ତେଲେଙ୍ଗାନା (ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ) ଏବଂ ଇଟିଭି ପ୍ଲସ୍ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ - କମେଡି ଧାରା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ସମୃଦ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଇଟିଭି ଲାଇଫ୍, ଇଟିଭି ଅଭିରୁଚି - ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲ; ଏବଂ ଇଟିଭି ସିନେମା - ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଦି ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ