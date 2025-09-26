ଏମି 2025: 'ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା' ଡବଲ ଧମାକା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ମନୋନୀତ
୨୦୨୫ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୨୬ଟି ଦେଶର ୬୪ ଜଣ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଗୁରୁବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି । ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ-ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ 2025 ଏମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା"ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ହଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ପୁରସ୍କାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ।
ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ ହେବ ଟକ୍କର । ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ "ଚମକିଲା" ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଚେଲ, ଓରିଓଲ୍ ପ୍ଲା ଏବଂ ଡିଏଗୋ ଭାସକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । "ଚମକିଲା" ଅଭିନେତା ଅମର ସିଂଙ୍କୁ "ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅଭିନେତା" ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଚମକିଲା ଭାବରେ ଦିଲଜିତଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ କେବଳ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଏମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିଭି ମୁଭି/ମିନି-ସିରିଜ ବର୍ଗରେ ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଯାହା ଟିମ ପାଇଁ ଏକ ଡବଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ।
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସେସ୍ ୫୩ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ବର୍ଷ, ୧୬ଟି ବର୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ୬୪ ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୨୬ଟି ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ୧୨ଟି ନାମାଙ୍କନ ସହିତ ନାମାଙ୍କନରେ ଆଗରେ ଅଛି, ତା’ପରେ ବ୍ରାଜିଲ ୮ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪ଟି ନାମାଙ୍କନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୨୪ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍ ୨୦୨୦ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏମି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ବୀର ଦାସ ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କ କମେଡି ସିରିଜ୍ "ବୀରଦାସ: ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ପାଇଁ ଏମି ଜିତିଥିଲା ।
ଚମକିଲା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଞ୍ଜାବର ରକଷ୍ଟାର ଅମର ସିଂ ଚମକିଲାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଅମର ସିଂ 80 ଦଶକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଛାୟାରୁ ବାହାରି ନିଜ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରୟ କଳାକାର ଚମକିଲା ପଞ୍ଜାବର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତ ବର୍ଷ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଇମତିଆଜ ଅଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଚମକିଲା' ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଅମର ସିଂ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାବେଳେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଅମର ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମରଜୋତ କୌରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପରିଣୀତି ଏବଂ ଦିଲଜିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
