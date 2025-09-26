ETV Bharat / entertainment

ଏମି 2025: 'ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା' ଡବଲ ଧମାକା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ମନୋନୀତ

୨୦୨୫ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୨୬ଟି ଦେଶର ୬୪ ଜଣ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

DILJIT DOSANJH EMMYS 2025
DILJIT DOSANJH EMMYS 2025 (ians)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଗୁରୁବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି । ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ-ଅଭିନେତା ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ 2025 ଏମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା"ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ହଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଅମର ସିଂ ଚମକିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ପୁରସ୍କାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ।

ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ ହେବ ଟକ୍କର । ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଙ୍କୁ "ଚମକିଲା" ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଚେଲ, ଓରିଓଲ୍ ପ୍ଲା ଏବଂ ଡିଏଗୋ ଭାସକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । "ଚମକିଲା" ଅଭିନେତା ଅମର ସିଂଙ୍କୁ "ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅଭିନେତା" ବର୍ଗରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଚମକିଲା ଭାବରେ ଦିଲଜିତଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ କେବଳ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଏମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟିଭି ମୁଭି/ମିନି-ସିରିଜ ବର୍ଗରେ ନାମାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ଯାହା ଟିମ ପାଇଁ ଏକ ଡବଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ।

DILJIT DOSANJH POST
DILJIT DOSANJH POST (INSTAGRAM)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅମର ସିଂ ଚମକିଲାଙ୍କୁ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲା ଅମୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ

ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଆର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସେସ୍ ୫୩ତମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏମି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ବର୍ଷ, ୧୬ଟି ବର୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ୬୪ ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୨୬ଟି ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ୧୨ଟି ନାମାଙ୍କନ ସହିତ ନାମାଙ୍କନରେ ଆଗରେ ଅଛି, ତା’ପରେ ବ୍ରାଜିଲ ୮ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪ଟି ନାମାଙ୍କନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୨୪ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍ ୨୦୨୦ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଏମି ଜିତିଥିଲା ​​ଏବଂ ବୀର ଦାସ ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କ କମେଡି ସିରିଜ୍ "ବୀରଦାସ: ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ପାଇଁ ଏମି ଜିତିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମେଟ୍ ଗାଲା 2025: ଶାହାରୁଖ କି କିଆରା ନୁହଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୋଷାକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର

PARINEETI CHOPRA POST
PARINEETI CHOPRA POST (INSTAGRAM)

ଚମକିଲା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଞ୍ଜାବର ରକଷ୍ଟାର ଅମର ସିଂ ଚମକିଲାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଅମର ସିଂ 80 ଦଶକରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଛାୟାରୁ ବାହାରି ନିଜ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ୨୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରୟ କଳାକାର ଚମକିଲା ପଞ୍ଜାବର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତ ବର୍ଷ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଇମତିଆଜ ଅଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଚମକିଲା' ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଅମର ସିଂ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାବେଳେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଅମର ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମରଜୋତ କୌରଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପରିଣୀତି ଏବଂ ଦିଲଜିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL EMMYS 2025 NOMINATIONDILJIT DOSANJHଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜଏମି 2025 ନୋମିନେସନDILJIT DOSANJH EMMYS 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.