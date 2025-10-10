ପାଠ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଭିନୟ ମୋ ପାଇଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ: ଅଭିନେତା ଲୋହିତାକ୍ଷ
ଦୀପାବଳିରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲଢେଇ । ନୂଆ ଯୋଡି ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଡାକ୍ତରୀ ହେବା ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଅଭିନୟକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ମନର କଥା କହିଲେ ଲୋହିତାକ୍ଷ..
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସତ ଏକ ପ୍ରେମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୀପାବଳିରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲଢେଇ' । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲୋହିତାକ୍ଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାୟକ ଭାବେ ନଜର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଚଳଚିତ୍ର ଜଗତରେ ନବାଗତ ଭାବେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଏକ ପିଢ଼ି ଆଉ ଏକ ଯୋଡି ସହ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଲଢେଇ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ ।
ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆସିବେ ନଜର
ଲୋହିତାକ୍ଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଆଉ ନିଶା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବା । ଆଉ ଏହି ନିଶା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସଜାଇଛି । ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଲଢେଇ' ରେ ନାୟକ ଭାବେ କରିବେ ଡେବ୍ୟୁ । ସେପଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିଲିପ୍ସା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ସହ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଜୀବନରେ କିପରି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି ଲୋହିତାକ୍ଷ । ସେହିପରି ଅଭିଲିପ୍ସା କିପରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଫର୍ ପାଇଥିଲେ ତାହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ।
ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଆଉ ନିଶା ଅଭିନୟ
ଲୋହିତାକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ''ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋ ଭଲପାଇବା ଓ ନିଶା ମୋତେ ଶିଶୁ କଳାକାର ରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ ସହ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବଡ ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଅଭିନୟ ଶିଖିଚି ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଲିଉଡରେ 'କୁଚି ସେରିଆଲ ସିରିଜ' ରେ ବି କାମ କରିଛି । ଉଭୟ ବଲିଉଡ ଓ ଓଲିଉଡରେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ନାୟକ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି । ତେଣୁ ସିନେମା ଏକ ଭଲ ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରାର ଏହି ଆରମ୍ଭରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ନାୟକ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଅଶୋକ ପତି ଜଣେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କାରିଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ନେଇ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସ୍ବାଦକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା ।''
'ପାଠ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଭିନୟ ମୋ ପାଇଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ'
ଲୋହିତାକ୍ଷ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''୨୦୦୮ ରୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛି ସେ ସବୁକୁ ପାଥେୟ କରି ଏଥିରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ସେହିପରି ଅଭିନୟ ସହ ଲୋହିତାକ୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପାଠ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଭିନୟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ । ତେଣୁ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଓ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଲଢେଇରେ ଲୋକ ସେବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି । ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ନୁହେଁ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇଁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଅଭିନୟକୁ ବାଛିଥିବା ବେଳେ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଭଲ ଲାଗିବ ।''
'ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରୁ ବଡ଼ ପରଦା ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'
ସେପଟେ ଅଭିଲିପ୍ସା କହିଛନ୍ତି, ''ମୋ ଜୀବନର ଏହା ପ୍ରଥମ ସିନେମା ତେଣୁ ଡର ସହ ମୁଁ ନିଜର ଅଭିନୟର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ନିର୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ସମର୍ଥକକୁ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରୁ ବଡ କାନଭାସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମୋ ପାଇପାଇଁ ବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଚରିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକ ମତେ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ଶିଖି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତେଣୁ ଆସ କରୁଛି ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲଭଲ ଲାଗିବ ।''
'ଲଢେଇ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୀପାବଳିରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଡିଆରଏସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ନିବେଦିତ । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ (ଲୋହିତାକ୍ଷଙ୍କ ବାପା), ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତି, ସଂଳାପକାର ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅମିତ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ଡ. ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ଜେ. ପି ୱାର୍ଡସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତଗୁଡିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ । କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାସ ପାଢ଼ୀ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଲୋହିତାକ୍ଷ ଓ ଅଭିଲିପ୍ସା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ, କେକେ, ବିଭାସ, ଉଦିତ ଗୁରୁ, ସୋମେଶ, ମଧୁ, ସ୍ମିତା ଚୌଧୁରୀ, ମନୋଜ ଦଣ୍ଡପାଟ୍ଟ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକୁଆ, ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
