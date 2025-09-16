ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ, ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଦିନ କରାଯିବ ପଚରାଉଚରା
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ । କ'ଣ ରହିଛି ମାମଲା । ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 5:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଇଡି ସମନ । ବଲିଉଡରୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତା ଯାଏଁ ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ ଜାରି । ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତା ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳବାର (ଆଜି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏବେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ 1xBet ସହ ଜଡିତ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଇଡି ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ୟୁବରାଜ ସିଂ ଏବଂ ରବିନ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ ।
The Enforcement Directorate has summoned Bollywood actor Sonu Sood to appear before it for questioning at its headquarters in Delhi on September 24 in connection with the illegal betting app 1xBet case: Officials— ANI (@ANI) September 16, 2025
(file pic) pic.twitter.com/ULwa4pS6fo
ଏହି ମାମଲା 1xBet ବେଟିଂ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ED ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କଥିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହ ଜଡିତ । ଯେଉଁଥିରେ ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଏବଂ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି । ଇଡି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉଥପ୍ପାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ, ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରେ ଏବଂ ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଇଡି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ତଥାପି, ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୟାନ ଆସିନାହିଁ ।
The Enforcement Directorate has summoned former cricketer Yuvraj Singh to appear before it for questioning at its headquarters in Delhi on September 23 in connection with illegal betting app 1xBet case: Officials— ANI (@ANI) September 16, 2025
(file pic) pic.twitter.com/IHdYjmMl6G
ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତା ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ବେଟିଂ ଆପ୍ ପାଇଁ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଓକିଲ ଶଶି କୌଶିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନୁହେଁ । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ତଦନ୍ତ ପଦ୍ଧତି ।'
1xBet ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ରୀଡା ବେଟିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଏଭିଏଟର ଗେମ୍ସ, କ୍ରିକେଟ ବେଟିଂ ଲାଇନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କାସିନୋ ସ୍ଲଟ୍ ଭଳି ଖେଳ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍, ବାସ୍କେଟବଲ୍, କ୍ରିକେଟ, ଟେନିସ୍ ଏବଂ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଭଳି କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସାଇପ୍ରସରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ କାସିନୋ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତ ପରେ, କମ୍ପାନୀକୁ ୟୁକେ, ଆମେରିକା, ରୁଷ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଏହାର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
The Enforcement Directorate has summoned Bengali cinema actor Ankush Hazra along with bollywood actress Urvashi Rautela to appear before it for questioning at its headquarters in Delhi on September 16 in connection with llegal betting app 1xBet case: Officials— ANI (@ANI) September 15, 2025
କହିରଖୁଛୁ କି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ଏକ ଅବୈଧ ଆପ୍ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଗତ ବର୍ଷ ମହାଦେବ ସଟ୍ଟା ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ବିବାଦ ସହ ବହୁତ ନିକଟତର । ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁର, ବୋମନ ଇରାନୀ, ହୀନା ଖାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟି ସାମିଲ ଥିଲେ। ED ଏହି ଆପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତରେ UAE ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାୱାଲା ର୍ୟାକେଟର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା।
