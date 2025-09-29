ETV Bharat / entertainment

ଦଶହରା 2025: ରାବଣ ଦହନ କରିବେ ବବି ଦେଓଲ

ଏହି ଦଶହରାରେ, ବବି ଦେଓଲ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆରେ ରାବଣ ଦହନ କରିବେ । ସେ ଲବ କୁଶ ରାମଲୀଳା କମିଟିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବବି ଦେଓଲ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବ ସହ ଦଶହରା 2025 ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେ ଏହି ଦଶହରାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ରାବଣ ଦହନ କରିବେ । ବବି ଦେଓଲ ଲବ କୁଶ ରାମଲୀଳା କମିଟିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆୟୋଜକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

ବବି ଦେଓଲ ପାରମ୍ପରିକ ରାବଣ ଦହନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦହନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲବ କୁଶ ରାମଲୀଳା କମିଟିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଲବ କୁଶ ରାମଲୀଳା କମିଟିର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବବି ଦେଓଲ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲର ବିଜୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ । ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ବବି ଦେଓଲ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଦଶହରାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ପରିସରରେ ମହାନ ଲବ କୁଶ ରାମଲୀଳାକୁ ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଦଶହରାରେ ଦେଖା ହେବ ।"

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବବିଙ୍କ ଦଳ ସହ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟସୂଚୀ ସମନ୍ୱୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କ୍ରମ ସତର୍କତାର ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଗତ ବର୍ଷ, ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସମେତ "ସିଙ୍ଘମ ଏଗେନ୍"ର କଳାକାର ଏବଂ କ୍ରୁ ଦଶହରା ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରାବଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା । ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍'; ମନ ଜିତିଲା କି ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ସେପଟେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍"ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିବା ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ସେ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଜୟ ତଲୱାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜ୍ ହାସ୍ୟରସ, ନାଟକ ଏବଂ ବଲିଉଡରେ ପରଦା ପଛର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

