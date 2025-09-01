ETV Bharat / entertainment

NTR-NEELଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନାୟିକା ସାଜିବେ ସହିଦ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ଝିଅ, 'କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର 1-ଟକ୍ସିକ'ରେ ବି ଆସିବେ ନଜର - DRAGON ACTRESS

ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଡ୍ରାଗନ (ଏନଟିଆର 31)ର ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ସେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

RUKMINI VASANTH IN DRAGON
RUKMINI VASANTH IN DRAGON (Film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 4:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଡ୍ରାଗନ୍ (NTR 31) ପାଇଁ ନାୟିକା ମିଳିଯାଇଛି । ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ।

ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଡ୍ରାଗନ୍' (NTR 31) ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । କନ୍ନଡ ସିନେମାରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ସହ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା ରୁକ୍ମିଣୀ ୱସନ୍ତଙ୍କୁ ଏନଟିଆରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଶିବକାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ମାଦ୍ରାସୀ'ର ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏନଭି ପ୍ରସାଦ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହି ଅବସରରେ, ଏନଭି ପ୍ରସାଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ 'ମାଦ୍ରାସୀ' ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେ 'କାନ୍ତାରା 2', ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ'ର ନାୟିକା । ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ 'କାନ୍ତାରା 2' ର ପ୍ରମୋସନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ହେବେ।'

ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ 'ଡ୍ରାଗନ'ରେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରାଯିବ । ଏନଭି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ, ଏବେ ଏହା ସରକାରୀ ହୋଇଛି ଯେ ରୁକ୍ମଣୀ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ନାୟିକା ହେବେ । କେଜିଏଫ ଏବଂ ସାଲାର ଭଳି ବଡ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଦେଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ତେବେ 'ଡ୍ରାଗନ' ମଧ୍ୟ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ ଆକ୍ସନ ଏଣ୍ଟରଟେନର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିର୍ମାତା ଏଥିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ସେହି ସମୟରେ, ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର, ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନିଲ କପୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ ।

ରୁକ୍ମିଣୀ ଏହି ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପିତା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବସନ୍ତ ଭେନୁଗୋପାଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ 2007 ମସିହାରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଉରିରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ପାର କରିଥିବା ଭାରୀ ସଶସ୍ତ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସମୟରେ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ।

