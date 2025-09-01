ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମର ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା ସହ ସୁଟିଂ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଝଲକ ଦେଖାଇ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ 'ରାବଣ' ସୁଟିଂ
ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ଗୀତ ବାଜୁଛି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇବା ସହ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ଲେଖାଯାଇଛି, ''ରାବଣ ଘୋଷଣା । ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ମହାକାବ୍ୟିକ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗର୍ବର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ । ରାବଣ । ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ।''
'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ।
ଅନୁଭବଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶେଷଥର ଅନୁଭବଙ୍କୁ 'କର୍ମ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି । ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର 'ଛକି ଶୂନ' ଓ 'ଚାରିଧାମ'ରେ ନଜର ଆସିବେ । 'ଚାରିଧାମ' ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁାଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଦଶହରାରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ନିକଟରେ ଗମେଶ ପୂଜାରେ 'ଛକି ଶୂନ' ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଓ ଏସଏମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ୍ସ 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନସ ପଡିହାରୀ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ