ETV Bharat / entertainment

'ପୁଷ୍ପା 2' ଓ 'ଗେମ ଚେଞ୍ଜର' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଘର-କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢାଉ - IT RAIDS ON DIL RAJU PROPERTIES

IT Raids on Dil Raju and Mythri Movie Makers properties ( ETV Bharat/POSTER )