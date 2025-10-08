ETV Bharat / entertainment

ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ ମାନହାନି ମାମଲା; ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଓ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍

'ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ବିରୋଧରେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କ ମାନହାନି ମାମଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

SAMEER WANKHEDE DEFAMATION CASE
SAMEER WANKHEDE DEFAMATION CASE (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ ମାନହାନି ମାମଲା । 'ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ' ବିରୋଧରେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେଙ୍କ ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ । ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ (NCB)ର ପୂର୍ବତନ ମୁମ୍ବାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ମାନହାନି ମାମଲା ଉପରେ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ । ବିଚାରପତି ମାନହାନି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ- ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଏକ୍ସ କର୍ପ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର), ଗୁଗୁଲ୍ ଏଲଏଲସି, ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆରପିଏସଜି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ଡୋ -ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପରେ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ, ହାଇକୋର୍ଟ "ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍" ସିରିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କ ମାନହାନି ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ।

ମାମଲାଟି ଜଷ୍ଟିସ ପୁରୁଷେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲା । ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସନ୍ଦୀପ ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରାଜୀବ ନାୟାର ହାଜର ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସନ୍ଦୀପ ସେଟ୍ଟୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସିରିଜଟି ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ସହରର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମିମ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, କୋର୍ଟ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଉପରେ ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ, ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଜଷ୍ଟିସ୍ କୌରବ କହିଥିଲେ, "ଆପଣଙ୍କ ମାମଲା ବିଚାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାମଲା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାନହାନି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ ।" ସିଭିଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ୍ (CrPC) ର ଧାରା 9 ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଭିଲ୍ ମାମଲା କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହା ବାଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ । ସେଟ୍ଟୀ ବାଦୀ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିବା ସମୟରେ ବିଚାରପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, "ମୁଁ କୌଣସି ତାରିଖ ଦେଉନାହିଁ । ଆବେଦନ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍'; ମନ ଜିତିଲା କି ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RED CHILLIES ENTERTAINMENTDELHI HIGH COURTBADS OF BOLLYWOODସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କ ମାନହାନି ମାମଲାSAMEER WANKHEDE DEFAMATION CASE

