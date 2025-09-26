ETV Bharat / entertainment

ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଉପରେ ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ, ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଶାହାରୁଖ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଥିଲେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ । ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ।

SAMEER WANKHEDE DEFAMATION CASE
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 5:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କୁ ଝଟକା । ଶାହାରୁଖ ଓ ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ନେଇ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଶୋ 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ' ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଏବଂ 2 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁମାର କୌର ତାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ।

ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କ ମାନହାନି ଆବେଦନ ଖାରଜ

ହାଇକୋର୍ଟ ମାନହାନି ମାମଲାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପୁନଃ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେଙ୍କ ଓକିଲ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ । ସେଟ୍ଟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ସହର ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଭାବରେ ମିମ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ । କୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, "ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ମୁଁ ତୁମର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରୁଛି । ଯଦି ତୁମର ମାମଲା କୁହେ, 'ଦେଖ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ବଦନାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ ।"

ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ?

ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ ଖାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱାଙ୍ଖଡେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ।ୱାଙ୍ଖେଡେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ତଥା ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ଦ ବେଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସିରିଜରେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମାନହାନିଜନକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଏହି ଶୋ’ଟି ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର NDPS ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ୱାଙ୍ଖେଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶୋ’ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ ।

ଆବେଦନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଚରିତ୍ର "ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ" ସ୍ଲୋଗାନ କରିବା ପରେ ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି। ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅପମାନ ନିବାରଣ ଆଇନ, 1971 ର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଧାରାବାହିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, କାରଣ ଏହା ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ । ଏନେଇ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ 2 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

