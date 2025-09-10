ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ 30ହଜାର କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ମାଗିଲେ କରିସ୍ମା, ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋର୍ଟ
ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ 30ହଜାର କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ପୁଅଝିଅ । ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 4:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଞ୍ଜୟ କପୁରଙ୍କ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ମାମଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ସମାଇରା ଏବଂ କିୟାନ୍ କପୁର । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସାବତ ମାଆ ପ୍ରିୟା କପୁର ଏକ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରି ସମଗ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସଂଜୟ କପୁରଙ୍କ 3ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା କପୁରଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ରିୟା କପୁରଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଜବାବରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିୟା କପୁରଙ୍କୁ ସଂଜୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2025 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ କାଗଜପତ୍ରରେ ପ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସଂଜୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କପୁର ଭାଇଭଉଣୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ୟୁକେର ୱିଣ୍ଡସରରେ ସଂଜୟଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 7 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏହା ପରିବାରକୁ ଜୁଲାଇ ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।
ସମାଇରା ଆମେରିକାରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପିଲାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଜୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ-୧ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ । ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ, ମାମଲା ନିଷ୍କର୍ଷରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଜୟ କପୁରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ କପୁର ମୃତ
କହିରଖୁଛୁ କି, ସଞ୍ଜୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଏକ ମହୁମାଛି ପଶିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ