ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକା ନିଜେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ । ଲଗାତାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଫିଲ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିଅର ସହ ଦୀପିକା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଚମକିଛନ୍ତି ଦୀପିକା । 2025 LVMH ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମଲ ହୋଇ ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ।
ମନୋରଞ୍ଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଦୀପିକା କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଫଳତା ସହ ନୁହେଁ ବରଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଜରୀ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପରିଚୟକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାରତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନାମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର । ଏହିପରି, ଦୀପିକା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପିକା
2022 ରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଇସ୍ ଭୁଇଟନ୍ ଏବଂ କାର୍ଟିଅର୍ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲଗ୍ଜରୀ ଫ୍ୟାଶନ୍ ହାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଦୀପିକା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରା ସହିତ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ, ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ 2025 LVMH ପୁରସ୍କାର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଲୁଇସ୍ ଭୁଇଟନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ଗତ ବର୍ଷ, ଦୀପିକା ଯୁବ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ସ ପାଇଁ ନାଟାଲି ପୋର୍ଟମ୍ୟାନ୍ 2024 LVMH ପୁରସ୍କାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୁରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଡିଜାଇନର୍ ଏଲେନ୍ ହୋଡାକ୍ଭା ଲାର୍ସନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ଘୋଷଣା କରି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲେଖିଥିଲା, 'ଲୁଇସ୍ ଭୁଇଟନ୍ ପାଇଁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍: 2025 LVMH ପୁରସ୍କାର ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ଏହି ବର୍ଷର LVMH ପୁରସ୍କାର ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଦୀପିକା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ।' ସେପଟେ ଦୀପିକା ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସମସ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱକୁ ତୁମର ଯାଦୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।''
ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି । ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଟଲିଙ୍କ ସହ AA22XA6 ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ 'କଲ୍କି 2898 AD' ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ