'କଲ୍କି 2898 AD' ସିକ୍ୱେଲରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଦୀପିକା, ନିର୍ମାତା ଦେଲେ ସୂଚନା

'କଲ୍କି 2898 AD' ସିକ୍ୱେଲରେ ନଜର ଆସିବେନି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ । ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ଦେଲେ ସୂଚନା ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 12:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କଲ୍କି 2898 AD' ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର 'କଲ୍କି 2898 AD' ସିକ୍ୱେଲ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସମେତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଓ କମଲ ହାସନ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ତାରକା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦୀପିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ 'କଲ୍କି 2898 AD' ସିକ୍ୱେଲରେ ଦୀପିକା ଓ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଯୋଡି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପିକା ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନିର୍ମାତା ଏନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'କଲ୍କି 2898 AD' ସିକ୍ୱେଲର ଅଂଶ ହେବେନି ଦାପିକା ।

ନିର୍ମାତା ବୈଜୟନ୍ତି ମୁଭିସ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ Kalki2898AD ର ଆଗାମୀ ସିକ୍ୱେଲର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ ।ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ଆମେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ଏକ ସହଭାଗୀତା ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ Kalki2898ADଭଳି ଏକ ଫିଲ୍ମ ସେହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଆମେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାୟିକା ସାଜିବେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଅଟଲିଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭଙ୍ଗାଙ୍କ 'ସ୍ପିରିଟ' ଫିଲ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବି ପ୍ରଭାସ ନଜର ଆସିବେ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ, ଦୀପିକାଙ୍କ 'ସ୍ପିରିଟ' ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା କାମ ଦିନ, ଅଧିକ ଫି' ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଲାଭରେ ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା । ଏହା ପରେ ସନ୍ଦୀପ ଏକ କ୍ରିପ୍ଟିକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ବଦଳରେ ତ୍ରିପ୍ତି ଡିମ୍ରିଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ କାଷ୍ଟ କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଆ ହେବା ପରେ ଦୀପିକାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦାବି ଫିଲ୍ମ ସେଟରେ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ତାଙ୍କୁ ହାତରୁ ବାହାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ତୁମେ ଯାହା ତାହା ଦେଖାଇଦେଲ', ଦୀପିକା ଉପରେ ଭଡକିଲେ କି ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ? 'ସ୍ପିରିଟ୍' କାହାଣୀ ଲିକ୍ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ

ସେପଟେ ଦୀପିକାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୀପିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 'AA22xA6' ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲ୍ଲୁ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ଯୋଡି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

