ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ପାଳିଲେ ଦୀପିକା

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସୋସିଆଲମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 10:42 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଓ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଗତବର୍ଷ(2024) ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 8ରେ ଦୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା । ଆଜି (ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 10)ରେ ଦୀପିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜିରେ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୋର ପ୍ରେମ ଭାଷା? ମୋ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କେକ୍ ତିଆରି କରିଛି ।'' ଏହି କେକ୍ ଦୀପିକା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଇକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବସୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଆ ଏବଂ ବେବି ମାମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା । ସେହିପରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିବାହର ୬ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ଦୀପିକା-ରଣଭୀର

ବିବାହର ୬ ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ । ରଣଭୀର ଏବଂ ଦୀପିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମସମ୍ପର୍କ ୨୦୧୨ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଡେଟିଂ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ନଭେମ୍ୱର 14, ୨୦୧୮ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ୬ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପଭୀର । ଉଭୟ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀରେ ପିତାମାତା ହେବା ଖୁସି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 8, 2024ରେ ଦୀପିକା ବେବି ଗାର୍ଲକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।

ଦୀପିକାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି AA22xA6, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ଆଟଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯାହାର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୀପିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପିକାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଭିଡିଓ ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂହ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

