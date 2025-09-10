ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ପାଳିଲେ ଦୀପିକା
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8ରେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସୋସିଆଲମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 10:42 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଓ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଗତବର୍ଷ(2024) ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 8ରେ ଦୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା । ଆଜି (ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 10)ରେ ଦୀପିକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜିରେ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।
ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ପାଳିଲେ ଦୀପିକା
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୋର ପ୍ରେମ ଭାଷା? ମୋ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କେକ୍ ତିଆରି କରିଛି ।'' ଏହି କେକ୍ ଦୀପିକା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଇକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିପାଶା ବସୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଆ ଏବଂ ବେବି ମାମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା । ସେହିପରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭୂମି ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଝିଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ଦୀପଭୀର, କ୍ୟୁଟ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦେଖାଇଲେ ବେବିର ଝଲକ
ବିବାହର ୬ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ଦୀପିକା-ରଣଭୀର
ବିବାହର ୬ ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ । ରଣଭୀର ଏବଂ ଦୀପିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମସମ୍ପର୍କ ୨୦୧୨ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଡେଟିଂ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ନଭେମ୍ୱର 14, ୨୦୧୮ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ୬ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପଭୀର । ଉଭୟ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀରେ ପିତାମାତା ହେବା ଖୁସି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ କୁନି ଅତିଥି ଆସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 8, 2024ରେ ଦୀପିକା ବେବି ଗାର୍ଲକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପିକା, 2025 LVMH ପୁରସ୍କାରର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ
ଦୀପିକାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି AA22xA6, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ଆଟଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯାହାର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୀପିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପିକାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଭିଡିଓ ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂହ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାୟିକା ସାଜିବେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଅଟଲିଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ