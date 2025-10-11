8ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବିତର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଦୀପିକା, ବଲିଉଡକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ହଂସଲ ମେହେତା
8ଘଣ୍ଟା କାମ ବିତର୍କ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଦୀପିକା । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ପୁରୁଷ ସୁପରଷ୍ଟାରମାନେ ବି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିନି ।''
Published : October 11, 2025 at 4:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଲିଭ୍ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ସ୍ୱର ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
The real headline isn’t what she said. It’s that she finally said it without apologising #DeepikaPadukone pic.twitter.com/m8qK7LTuge— Deepika Files (@FilesDeepika) October 9, 2025
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ କି, ଦୀପିକା ଏକ ଚିନ୍ତିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏହା ଅନେକ ସ୍ତରରେ କରିଛି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପେମେଣ୍ଟ ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଲଢ଼େଇ ନୀରବରେ ଲଢ଼େ ଏବଂ କିଛି ଅଜବ କାରଣ ପାଇଁ, କେତେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମୋର ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, ନା ମୁଁ ସେପରି ବଢ଼ିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନୀରବରେ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଉପାୟ ।"
8 ଘଣ୍ଟା କାମ ବିତର୍କ ନେଇ ଦୀପିକା କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ, ଯଦି ଏହା ଜୋରଦାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି, ତେବେ ତାହା ହେଉ । କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ସୁପରଷ୍ଟାର, ପୁରୁଷ ସୁପରଷ୍ଟାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଠ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେବେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟି ନାହିଁ । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି ଯିଏ ଆଠ ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏବେ ନାମ ନେବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଯେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଅଭିନେତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର କେବଳ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସପ୍ତାହରେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।''
In our line of work, a 12-hour day is politely called a “shift.” The truth is, between the chaos of shoots, the endless commute, hurried meals and barely a few hours of broken sleep, there’s little left of us. Where does our mental health or physical well-being fit into this…— Hansal Mehta (@mehtahansal) October 10, 2025
ବଲିଉଡକୁ ହଂସଲ ମେହେତାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହଂସଲ ମେହେତା କହିଛନ୍ତି, "ଆମର କାମରେ, 12 ଘଣ୍ଟାର ଦିନକୁ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ 'ସିଫ୍ଟ' କୁହାଯାଏ । ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ସୁଟିଂର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଅସୀମ ଯାତାୟାତ, ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ନିଦ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି । ଏହି ସମୀକରଣରେ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କେଉଁଠାରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ? ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥାଏ, ବିରତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଥକ୍କାପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଏକ ସୁବିଧା ପାଲଟିଗଲାଣି । କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଏହା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଇପାରେ କି ?"
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଟରେ ଅସାଧାରଣ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମଡେଲରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଥିବା - ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ । ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଛାଡିବା, ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅମାନବୀୟ କହିବୁ। ଟେଲିଭିଜନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ OTT ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ।
