ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 2025 ର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ-ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ 'ୱାର 2' ଗୋଟିଏ ଦିନରେ (ଗୁରୁବାର) ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପାୱାରଫୁଲ ଷ୍ଟାର ଓ ଦମଦାର କାହାଣୀ ସହ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଟି ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜର 3 ଦିନରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିଛି ସତ ହେଲେ 'କୁଲି' 3 ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରି ହ୍ରିତିକ-ଜୁନିୟର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର ୨'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ କରିବା ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର 54.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶନିବାର 38.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୋଟ 158.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୪୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।
କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କମାଇଛି ଫିଲ୍ମ । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ରମେଶ ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'କୁଲି' ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 300 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ପଞ୍ଚମ ଫିଲ୍ମ । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ, ଫିଲ୍ମଟି 5.5 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଏହା 1 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ।
'ୱାର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 'ୱାର 2' ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କଲେକ୍ସନ ଧୀର ହୋଇଗଲା । ଗୁରୁବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଏହା 57.35 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶନିବାର (ତୃତୀୟ ଦିନ) 33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ତିନି ଦିନର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ଏବେ 142.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୪୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ବଜାର ୧୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶନିବାର ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମର ଅକୁପାନ୍ସି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଥିଲା ୩୧.୪୨ ପ୍ରତିଶତ। ସକାଳର ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ୧୬.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ବଳ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ୩୮.୮୧ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବାଜି ପାଲଟିପରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
