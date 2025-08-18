ETV Bharat / entertainment

'ୱାର 2'କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି'; 150 କୋଟି ପାର୍ କଲା, ଏତିକି କମାଇଲା ହ୍ରିତିକ-Jr NTRଙ୍କ ଫିଲ୍ମ - COOLIE VS WAR 2 COLLECTION

ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କୁଲି' । 3 ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରି ହ୍ରିତିକ-ଜୁନିୟର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର ୨'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ।

coolie vs war 2 day 3 box office collection
coolie vs war 2 day 3 box office collection (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 2025 ର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ-ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ 'ୱାର 2' ଗୋଟିଏ ଦିନରେ (ଗୁରୁବାର) ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପାୱାରଫୁଲ ଷ୍ଟାର ଓ ଦମଦାର କାହାଣୀ ସହ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଟି ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜର 3 ଦିନରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିଛି ସତ ହେଲେ 'କୁଲି' 3 ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରି ହ୍ରିତିକ-ଜୁନିୟର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର ୨'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ କରିବା ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର 54.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶନିବାର 38.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୋଟ 158.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୪୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।

କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କମାଇଛି ଫିଲ୍ମ । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ରମେଶ ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'କୁଲି' ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 300 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ପଞ୍ଚମ ଫିଲ୍ମ । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ, ଫିଲ୍ମଟି 5.5 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଏହା 1 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହେବ ବଡ଼ ଧମାକା, ବଲିଉଡର ଏହି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଥଲାଇଭା

'ୱାର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 'ୱାର 2' ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କଲେକ୍ସନ ଧୀର ହୋଇଗଲା । ଗୁରୁବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଏହା 57.35 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶନିବାର (ତୃତୀୟ ଦିନ) 33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ତିନି ଦିନର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ଏବେ 142.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୪୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ବଜାର ୧୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶନିବାର ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମର ଅକୁପାନ୍ସି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଥିଲା ୩୧.୪୨ ପ୍ରତିଶତ। ସକାଳର ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ୧୬.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ବଳ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ୩୮.୮୧ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବାଜି ପାଲଟିପରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 2025 ର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ-ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ 'ୱାର 2' ଗୋଟିଏ ଦିନରେ (ଗୁରୁବାର) ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପାୱାରଫୁଲ ଷ୍ଟାର ଓ ଦମଦାର କାହାଣୀ ସହ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଟି ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜର 3 ଦିନରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିଛି ସତ ହେଲେ 'କୁଲି' 3 ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରି ହ୍ରିତିକ-ଜୁନିୟର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର ୨'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ କରିବା ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର 54.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶନିବାର 38.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ମୋଟ 158.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୪୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।

କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କମାଇଛି ଫିଲ୍ମ । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ରମେଶ ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'କୁଲି' ମାତ୍ର ତିନି ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 320 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 300 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ପଞ୍ଚମ ଫିଲ୍ମ । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ, ଫିଲ୍ମଟି 5.5 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଏହା 1 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହେବ ବଡ଼ ଧମାକା, ବଲିଉଡର ଏହି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ଥଲାଇଭା

'ୱାର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 'ୱାର 2' ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କଲେକ୍ସନ ଧୀର ହୋଇଗଲା । ଗୁରୁବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଏହା 57.35 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶନିବାର (ତୃତୀୟ ଦିନ) 33 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ତିନି ଦିନର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ଏବେ 142.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୪୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ବଜାର ୧୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶନିବାର ହିନ୍ଦୀରେ ଫିଲ୍ମର ଅକୁପାନ୍ସି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଥିଲା ୩୧.୪୨ ପ୍ରତିଶତ। ସକାଳର ଶୋ'ଗୁଡ଼ିକ ୧୬.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ବଳ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ୩୮.୮୧ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବାଜି ପାଲଟିପରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

COOLIE BOX OFFICE COLLECTIONWAR 2 BOX OFFICE COLLECTIONକୁଲି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନୱାର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନCOOLIE VS WAR 2 COLLECTION

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.