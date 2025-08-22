ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ-ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ 'ୱାର 2' ରିଲିଜର ନବମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର କଲେକ୍ସନ କରିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ୱାର 2' ଭାରତରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ଠାରୁ ଏବେ ବି ଆଗରେ ଅଛି ।
'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ରଜନୀକାନ୍ତ, ଆମୀର ଖାନ, ନାଗାର୍ଜୁନ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ କୁଲିର ଆୟ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । 'କୁଲି' 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ହ୍ରାସ ହେଉଛି । ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୭.୫ କୋଟି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ୬.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୨୨୯.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି 'କୁଲି' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର ୪୫୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ ।
'ୱାର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 'ୱାର 2' 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏବେ 'ୱାର 2' ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କୁଲି ସାମ୍ନାରେ ୱାର 2 ଧୀର ଗତିରେ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ୱାର 2 ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୋଟ 204.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, 'କୁଲି' ଏବଂ 'ୱାର 2' ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ୱାର 2 ଏବଂ କୁଲି ବିପୁଳ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ