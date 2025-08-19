ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କୁଲି' ଏବଂ 'ୱାର 2' ଅଗଷ୍ଟ 14, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛି । ତଥାପି ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'କୁଲି' 'ୱାର 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । 'କୁଲି' 200 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 'ୱାର 2' 180 କୋଟି କମାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।
'ୱାର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ୱାର 2' ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନରେ ଏକ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କୁଲିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ୫୭.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହିପରି, ଆୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମଟି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
#War2 FIRST MONDAY - ₹ 6 CRORE— Sumit Kadel (@SumitkadeI) August 19, 2025
Hindi
Day 1 – ₹28 Cr
Day 2 – ₹45 Cr
Day 3 – ₹24 Cr
Day 4 – ₹23 Cr
Day 5- ₹6 Cr
TOTAL: ₹126 Cr Nett
Telugu
Day 1 – ₹22 Cr
Day 2 – ₹10 Cr
Day 3 – ₹6 Cr
Day 4 – ₹6.5 Cr
Day 5- ₹1 Cr
TOTAL: ₹45.50 Cr Nett
ALL VERSIONS TOTAL: ₹171.50…
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଭଲ କଲେକ୍ସନ ପରେ, ଶନିବାର ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଗ୍ରାଫ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ସାକାନିଲ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ୪୨.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସହ ୩୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଯଦିଓ ସପ୍ତାହକରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥିଲା । ରବିବାର, ହ୍ରିତିକ୍-ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଫିଲ୍ମଟି ୩.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସହିତ କେବଳ ୩୨.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । 'ୱାର୍ ୨' ଏହି ୪ ଦିନରେ ୧୫୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରିଲିଜର ୫ମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୭୩.୮୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ମାତ୍ର ୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହିପରି 'ୱାର୍ ୨' ଭାରତରେ ମୋଟ ୧୮୩.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ୱାର 2'କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି'; 150 କୋଟି କଲା ପାର୍, ଏତିକି କମାଇଲା ହ୍ରିତିକ-Jr NTRଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ନୂତନ ଫିଲ୍ମ 'କୁଲି' ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 'ୱାର 2'କୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୁଲି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏହାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ରିଲିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 54.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ବଡ଼ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମଟି ଦୁଇ ଦିନରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
#Coolie collects ₹404+ cr in just 4 DAYS… FASTEST ever to do so for Tamil Cinema .— Sumit Kadel (@SumitkadeI) August 19, 2025
Box Office JUGGERNAUT by #Rajinikanth & #LokeshKanagaraj!
Should cross ₹ 500 CR MARK SOON @rajinikanth @Dir_Lokesh #SunPictures#CoolieThePowerHouse pic.twitter.com/3fwFG2gpH7
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ, ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଗ୍ରାଫ୍ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନଠାରୁ, ଏହା ୱାର 2କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ତୃତୀୟ ଦିନ, ଫିଲ୍ମଟି 39.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ 'ୱାର 2' 57.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ସପ୍ତାହରେ, ଫିଲ୍ମଟି 10.76 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସହିତ 35.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ 65.53 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ସମାନ ହ୍ରାସ ସହ, ଫିଲ୍ମଟି 5ମ ଦିନରେ କେବଳ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହିପରି, 'କୁଲି' 5 ଦିନରେ ଭାରତରେ ମୋଟ 206.50 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
'କୁଲି' ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍
'କୁଲି'ର ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ ସୁମିତ କାଡେଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'କୁଲି' ମାତ୍ର ୪ ଦିନରେ ୪୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ତାମିଲ ସିନେମାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ରୋଜଗାର । ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଲୋକେଶ କନାଗରାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଧମାକା କରୁଛି । ଏହା ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ