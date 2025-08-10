Coolie vs War 2 Advance Booking Updates, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହେବା କଡ଼ା ଟକ୍କର । ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦୁଇ ବଡ଼ ସିନେମା 'ୱାର 2' ଓ 'କୁଲି' ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଏହି ଦୁଇ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ହେବ । ଦୁଇ ସିନେମାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଟିକେଟ ବୁକିଂର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ହ୍ରିତିକ ଓ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଯୋଡି, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ଆଗରେ ଫିକା ପଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଆଜିଠାରୁ 'ୱାର 2'ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ:
ୟଶରାଜ ଫିଲ୍ମସ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ଆଜି ଠାରୁ 'ୱାର 2'ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ମେକର୍ସ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ମେକର୍ସ 'ୱାର 2'ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରୋମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"କଣ ଆପଣ ସିନେମା ଘରରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭବ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯଲଦି 'ୱାର 2' ଟିକେଟ ବୁକ କରନ୍ତୁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ଦେବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ ।" ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଏହା ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ 'ୱାର 2'ର ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
'ୱାର 2'ର ଆୟ:
ସାକ୍ନିଲ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାର 2ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ 10 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଦ୍ବିପହର ସୁଦ୍ଧା 37.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ହିନ୍ଦୀ ଆଇମାକ୍ସ 2Dରେ ହିଁ 97 ଟିକେଟରୁ 8,73,690 ଟଙ୍କାର ଆୟ ଦୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ହ୍ରିତିକ ଓ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସମୁଦାୟ 1.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଛି ।
ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ 'ୱାର 2':
ଅୟାନ ମୁଖର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ 2019ରେ ଆସିଥିବା ୱାର ସିନେମାର ସିକ୍ବେଲ ଅଟେ । ଏହା YRFର ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସର ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀକୁ ଏହି ସିନେମା ଆଗକୁ ବଢାଇବ । ଏଥିରେ ହ୍ରିତିକ ଓ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କୁ ତଗଡ଼ା ଆକ୍ସନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସିନେମାରେ ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଆରା ଆଡଭାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ।
'କୁଲି'ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ:
ସାକ୍ନିଲ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 'କୁଲି' 10 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ବିପହର ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 5,01,956 ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରି 10.42 କୋଟି ସମୁଦାୟ ଆୟ କରିନେଇଛି । 'କୁଲି'ର ତାମିଲ ଭାଷା 498304ଟି ଟିକେଟରୁ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପାରୁଥିବେ ସାଉଥରେ ରଜନୀକାନ୍ତ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ!
ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସିନେମା ଆଗରେ:
ହିନ୍ଦୀଭାଷାରେ 3012 ଟିକେଟ ସହିତ 'କୁଲି' 5,83,491ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ତେଲୁଗୁ ଓ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ 1,48,702ଟଙ୍କା ଓ 42,150 ଟଙ୍କାର ଆୟ କରିଛି ।
ଲୋକେଶ କନକରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'କୁଲି'ରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏକ ସାହାସୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ସୁନା ତସ୍କର 'ଦେବା'ର ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେବେ । ଏହି ସିନେମାରେ ରଜନୀକନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଶ୍ରୁତି ହସନ, ସୌବିନ ସାହିର, ଉପେନ୍ଦ୍ର, ସତ୍ୟରାଜଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅମିର ଖାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାମିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସିନେମା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, ମାଲାୟାଲମ ଓ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ 14 ଅଡଷ୍ଟରେ ସିନେମା ଘରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ୱାର 2' ବନାମ 'କୁଲି'
'କୁଲି' ର ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଏବଂ 'ୱାର 2'ର ଆକ୍ସନ ତଡ଼କାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି । କିଏ ମଚାଇବ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ ତାହାକୁ ନେଇ ସଭିଁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ହ୍ରିତିକ ଓ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଆକ୍ସନର କ୍ରେଜ୍ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ । ଦେଖିବାକୁ ବାକିରହିଲା କିଏ ବାଜିମାତ କରୁଛି ।
