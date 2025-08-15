ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ସିନେମାରେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ବି ସେ ନିଜର ଜଲୱା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ଥିଏଟରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏଥର ସେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର୍ ୨' ସହ ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି । 'କୁଲି' ସହ ରଜନୀକାନ୍ତ ପରଦାକୁ କମବ୍ୟାକ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଲୋକେଶ କନାଗରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଶୋ’ରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଛି । ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଏହା ସହ କଲିଉଡର ସବୁଠୁ ବଡ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ।
#SuperstarRajinikanth 's #Coolie opens around 170cr gross world wide.. 🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 15, 2025
All time No.1 record opening for a Kollywood movie for Day 1 at the WW Box office.. 🔥 pic.twitter.com/Zf5PdrLE39
'କୁଲି' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'କୁଲି' ଭାରତରେ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓପନିଂ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ 2.0 (60 କୋଟି ଟଙ୍କା)କୁ ପାର୍ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅକୁପାନ୍ସି ସଂଖ୍ୟା ତାମିଲ 87 ପ୍ରତିଶତ, ତେଲୁଗୁ 91 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ 36 ପ୍ରତିଶତ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବକ୍ସ ଅଫିସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଅଭିନୀତ 'ୱାର 2' କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା 50 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା ।
#Coolie debuts at No.1 in UAE 🇦🇪 🔥 pic.twitter.com/0ut1VMXfSN— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 15, 2025
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ
ଟ୍ରେଡ୍ ବିଶ୍ଳେଷକ ରମେଶ ବାଲା ଏକ୍ସରେ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି. 'ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 170 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । WW ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ କଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବକାଳୀନ ନମ୍ବର 1 ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏଥିସହ 'କୁଲି' UAEରେ ନମ୍ବର 1 ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି, ଯାହା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଆକର୍ଷଣର ଏକ ସଙ୍କେତ । ରମେଶ ବାଲା ଲେଖିଛନ୍ତି: ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ UAEରେ 'କୁଲି' ନମ୍ବର 1 ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି ।
#Coolie takes All-time No.1 opening for Day 1 for a Tamil movie in Malaysia 🇲🇾 🔥 pic.twitter.com/hTDZyjm0aD— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 15, 2025
କହିରଖୁଛୁ କି, ଲୋକେଶ କନଗରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସନ୍ ପିକଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'କୁଲି' ହେଉଛି ଏକ ଆଗାମୀ ତାମିଲ ଭାଷାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ । ଯେଉଁଥିରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ସମେତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆମୀର ଖାନ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ 1995 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା 'ଆତଙ୍କ ହି ଆତଙ୍କ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁହି ଚାୱଲା ଏବଂ ଓମ୍ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ