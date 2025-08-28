ETV Bharat / entertainment

୫୦୦ କୋଟି ପାର୍ କଲା 'କୁଲି'; ବନିଲା ୨୦୨୫ର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ, 'ୱାର ୨' କମାଇଲା ଏତିକି - COOLIE BOX OFFICE COLLECTION

କମୁନି 'କୁଲି' କ୍ରେଜ । ୫୦୦ କୋଟି ପାର୍ କରି ଟପ୍ ୨୫ଟି ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ହେଲା ସାମିଲ । ସେପଟେ 'ୱାର ୨' କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି । ଜାଣନ୍ତୁ,

COOLIE VS WAR 2 BOX OFFICE COLLECTION
COOLIE VS WAR 2 BOX OFFICE COLLECTION (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 1:12 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ 'କୁଲି' ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ-ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୪ ଦିନ ପୂରଣ କରିସାରିଛି ଏବଂ 'ୱାର ୨' ଏବେ ବି ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 'କୁଲି' ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି । 'ୱାର ୨'କୁ ୟଶ ରାଜ ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସର ସବୁଠାରୁ କମ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏବେ 'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚମତ୍କାର କରିଛି । 'କୁଲି' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ୧୪ ଦିନରେ 'ୱାର ୨' ଏବଂ 'କୁଲି'ର କଲେକ୍ସନ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଛି ।

'କୁଲି' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଆଜି ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ 'କୁଲି' ରିଲିଜର ୧୫ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ୧୪ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୫.୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି । ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ 'କୁଲି'ର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୨୬୯.୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସୁମିତ କାଡେଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୁଲି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଏହିପରି 'କୁଲି' ଭାରତରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ୩୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ବିଦେଶରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ କ୍ରେଜ

'କୁଲି' କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଲୋକେଶ କନଗରାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟି ଆମେରିକା, ୟୁକେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । 'କୁଲି' ବିଦେଶରେ 21 ନିୟୁତ (182 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ 501 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହିପରି 'କୁଲି' 2025 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ 500 କୋଟି ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ 'ଛାବା' ଏବଂ 'ସୈୟାରା' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ।

ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ 'କୁଲି' ସାମିଲ

'କୁଲି' ପୂର୍ବରୁ ମଣିରତ୍ନମଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପୋନିୟିନ୍ ସେଲଭାନ୍ ପାର୍ଟ 1 (488 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ଏବେ 'କୁଲି'କୁ ବର୍ଷର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, 'ସୈୟାରା' ଏବଂ 'ଛାବା'ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ । ଶ୍ରେଷ୍ଠ 20ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, 'କୁଲି'କୁ 'ସୈୟାରା' (568 କୋଟି ଟଙ୍କା), ପଦ୍ମାବତ (585 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ (588 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ । 'କୁଲି'କୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ 25 ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସେପଟେ 'ୱାର 2' କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ୱାର 2' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 14ତମ ଦିନରେ 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କା (କୁଲି ଠାରୁ କମ୍) କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଭାରତରେ 'ୱାର 2'ର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 229.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ 'ୱାର 2'ର ଆୟ 14ତମ ଦିନରେ 7.27 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

