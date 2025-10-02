ETV Bharat / entertainment

ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର, ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶୋକ ।

CHHANNULAL MISHRA DEAT (Photo: ETV Bharat, IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025 at 12:08 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରପାରିରେ ଜଣାଶୁଣା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର । ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ବନାରସ ଘରାନାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ମିଶ୍ର ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ମିର୍ଜାପୁରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସକାଳ ୪ଟା ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନମ୍ରତା ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।

CHHANNULAL MISHRA DEATH (Photo: ETV Bharat)

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଝିଅ ନମ୍ରତା ମିଶ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁୁ କହିଛନ୍ତି, 'ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଗତ ୧୭ ରୁ ୧୮ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତବଲା ବାଦକ ରାମକୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତିନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ବାରାଣସୀରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।

CHHANNULAL MISHRA DEATH (Photo: ETV Bharat)

ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଆଜମଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଖୟାଲ, ଠୁମ୍ରି, ଦାଦ୍ରା, ଚୈତି, କଜରୀ ଏବଂ ଭଜନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଜଣେ ଉଚ୍ଚମାନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିତା ବଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କିରାଣା ଘରଣାର ଉସ୍ତାଦ ଅବଦୁଲ ଘନି ଖାନ ଏବଂ ଠାକୁର ଜୟଦେବ ସିଂଙ୍କ ତାଲିମରେ ପାଳିତ ହୋଇ ସେ ଅତୁଳନୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସହିତ ଠୁମ୍ରିର ପୂରବ ଅଙ୍ଗ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୦ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୦ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ୧୫୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ETV ଭାରତ ଇନାଡୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ମିଶ୍ର ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଗୀତର ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ।

ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଜଣେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ପଣ୍ଡିତ ଛନ୍ନୁଲାଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ମିଶ୍ର ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ବାରାଣସୀ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। "

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ETV Bharat Logo

