ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ପରେ ଏବେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ଲହରୀ', ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ ଓ ଜୀବନ-ଯୌବନର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ - ODIA FILM LAHARI

ଜୀବନ ଓ ଯୌବନରେ ଆସୁଥିବା ଝଡ, ଢେଉ ଓ ମୋଡକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' । ଗୀତ ଓ ଟିଜର ଆଉଟ୍ । ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ ।

odia movie Lahari
odia movie Lahari (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2025 at 4:52 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜୀବନ ଓ ଯୌବନରେ ଆସୁଥିବା ଝଡ, ଢେଉ ଓ ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ' । କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ ହେବ । ହୋଟେଲ ବରେଣ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଓ ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବା ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି ।

ODIA FILM LAHARI (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ 'ଲହରୀ'

ଝିଲ୍ଲିକ ମୋସନ ପିକ୍ଚର ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ଓ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ । ଏଥିରେ ହସର ଲହରୀ ଯେମିତି, ଲୁହର ଲହରୀ ବି ସେମିତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 12ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।

ODIA FILM LAHARI
ODIA FILM LAHARI (ETV Bharat Odisha)

'ଲହରୀ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ବୟସର ଓ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ଵକୁ ପଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜୈନବ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଶଳୟ ରୟ । କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ନବ୍ୟା ଜ୍ୟୋତି । ଶବ୍ଦସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଦୀପ ସିଂ ମାଣିକ । ଝିଲ୍ଲିକ ମୋଶନ ପିକ୍ଚର୍ସ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହ କାହାଣୀ, ଗୀତ ରଚନା, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ସମ୍ପାଦନାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର୍ତ୍ତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

'ଲହରୀ' କାହାଣୀ

ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ବୟସ କେବେ ବାଧା ସାଜିପାରେନି ଏହି ବାର୍ତା ନେଇ ଏକୋ ଟୁରିଜିମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶଯାଇଛି । ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମନଲୋଭା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନେଷ୍ବଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଭେଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜିକା ଝିଲ୍ଲିକ । ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଣି ପବନର ମହକ ସହ ଗାଁର ଅନେକ ଅଭୁଲା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଓ ରୂପେଲି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ । ତେବେ ନିଜ ମାଟିର ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ଫିଲ୍ମଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

