ଚାରିଧାମ ବନାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅନୁଭବ, ଏତିକି କୋଟି କମାଇଲା ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ
ପରଦାରେ 'ଚାରିଧାମ' ଓ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର । ଭିନ୍ନ କାହାଣୀକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ 3ୟ ଦିନରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
Published : September 30, 2025 at 1:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜ୍ୟରେ ଜମୁଛି ଦଶହରା ମାହୋଲ । ଏହି ମଜାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ଓ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଚାରିଧାମ' 25 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' 26 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ତେବେ ଉଭୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଜବରଦସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ରିଲିଜର 3ୟ ଦିନରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ କେତେ ଆୟ କଲାଣି ? ସେନେଇ ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାହା ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର,
'ଚାରିଧାମ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ବାପା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଭଲପାଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଯାଏ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର କାହାଣୀ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର 3ୟ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ।ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ 3ୟ ଦିନ 89.56 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ମୋଟ 1.45 କୋଟି ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।
'ଚାରିଧାମ' :
- ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 61.21 ଲକ୍ଷ
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 76.39 ଲକ୍ଷ
- ତୃତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 89.56 ଲକ୍ଷ
- 3ୟ ଦିନର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 1.45 କୋଟି
'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସେହିପରି ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ତେବେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 33.33 ଲକ୍ଷ କରିଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ ନେଇ ନିର୍ମାତା ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ 3ୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 58.36 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ':
- ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 33.33 ଲକ୍ଷ
- ତୃତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 58.36 ଲକ୍ଷ
- ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 91.6 ଲକ୍ଷ
'ଚାରିଧାମ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିବେ । ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁରାଧାଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁକାନ୍ତ ରାଧା, ଅଶୋକ ଦାସ, ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମନା ଲେଙ୍କା, ଆଶିଷ (ଗୁଲୁଆ), ସୁଜିତ ପାଇକରାୟ, ଶକ୍ତି ବାରଲା ଏବଂ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି । ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।
