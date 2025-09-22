ETV Bharat / entertainment

ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ 'ଚାରିଧାମ-ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'; ଅନୁଭବ-ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡା ଟକ୍କର । ଦଶହରା ଅବସରରେ ଆସୁଛି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାରିଧାମ-ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ 'ଚାରିଧାମ-ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'
CHARDHAM VS CHALLANGE RELEASE ON DUSSEHRA (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 2:08 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚଳିତ ଦଶହରାରେ ଜମିବ ଆସର । ପୂଜା ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ମଜା ଉଠାଇବେ ଲୋକେ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୁଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡା ଟକ୍କର । ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ଓ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ରହିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ 'ଚାରିଧାମ' ଟ୍ରେଲର ଆସିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ପୂଜା ମାହୋଲକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

CHALLANGE TRAILER RELEASE EVENT
CHALLANGE TRAILER RELEASE EVENT (ETV Bharat Odisha)

'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ସେପଟେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୁଣି ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ "ଭିଲେନ"ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ । ଯାହା 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ର ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି। ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ ରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଯୋଡିକୁ ଫିଲ୍ମ ରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ।

'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ର କାହାଣୀ କ'ଣ ?

"ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ"ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଉତ୍କଳ କନିକା ଗ୍ୟାଲେରିଆ ଠାରେ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଜେଟର ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୂଜା ବଜାରରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଭାଇଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲପାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଧର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ବଜାରରେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ବହୁଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲିପି । ଏହି ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ଏଲିନା, ଲିପି ଓ ପୁପିନ୍ଦର ସିଂ ସମେତ ବବି ମିଶ୍ର, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ରବି ମିଶ୍ର, ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ବିଭାସ ନଜର ଆସିବେ ।

ପୁନୀତ ଇସାରଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ

ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୁକ ବେଶ ଦମଦାର ରହିଛି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ପୁନୀତ ଇସାରଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ରୁ ପାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

'ଚାରିଧାମ' କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ସେପଟେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାରିଧାମ (ଏ ଜର୍ନି ୱିଦିନ୍) । ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ବାପା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଭଲପାଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ବାପା ମାଆ କିଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ସାଜିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଯାଏ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ସେହି ସବୁ ସ୍ତର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାସହ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ 'ଚାରିଧାମ'ର ନା କାହିଁକି ଧାମ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ବି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତାର ଶାସକ ଦାସ ଓ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ । ଏଥିସହ କ୍ୟାମେରା କୁଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହିମାଦ୍ରୀ ତନୟା ଦାସ ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦଶହରାରେ 'ଚାରିଧାମ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଅନୁଭବ, ଅଡିଓ-ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

