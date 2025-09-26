ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଚାରିଧାମ', ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଏମିତି କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ରିଲିଜ ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ୍ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚାରିଧାମ' । ମହାରାଜା ହଲରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ରହିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସହ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ । ସେପଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭଲପାଇବାକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଅନେକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ।
'ଚାରିଧାମ' କାହାଣୀ
ବାପା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଭଲପାଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ବାପା ମାଆ କିଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ସାଜିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଯାଏ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ସେହି ସବୁ ସ୍ତର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତାର ଶାସକ ଦାସ ଓ ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ । ଏହାସହ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ 'ଚାରିଧାମ'ର ନା କାହିଁକି ଧାମ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ବି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଓ ପୂଜା ମାହୋଲକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣୁତ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
'ଚାରିଧାମ' ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିବେ । ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁରାଧାଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁକାନ୍ତ ରାଧା, ଅଶୋକ ଦାସ, ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମନା ଲେଙ୍କା, ଆଶିଷ (ଗୁଲୁଆ), ସୁଜିତ ପାଇକରାୟ, ଶକ୍ତି ବାରଲା ଏବଂ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କ୍ୟାମେରା କୁଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହିମାଦ୍ରୀ ତନୟା ଦାସ । ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଗୀତକୁ ଶବ୍ଦରେ ସଜାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ଓ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବେଉରା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ୟଜିତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।
