ଇତିହାସ ରଚିଲା 'ଚାରିଧାମ'; 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'ର ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ, ଏତେ କଲା କଲେକ୍ସନ
ବାବୁସାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅନୁଭବ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଚାରିଧାମ' କ୍ରେଜ । ରିଲିଜର 2 ଦିନରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 12:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜ୍ୟରେ ଜମୁଛି ଦଶହରା ମାହୋଲ । ଏହି ମଜାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଚାରିଧାମ' ଓ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ 'ଚାରିଧାମ' ନେଇ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାପା, ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଏବଂ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତ 25ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ଉପରେ...
'ଚାରିଧାମ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଦୁଇ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 61.21 ଲକ୍ଷ ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 76.39 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଦୁଇ ଦିନର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 1.37 କୋଟି ଆୟ ହୋଇଛି । ଯାହା ସହ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସ ରଚିବା ସହ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ସହ ବାବୁସାନଙ୍କ ବ୍ଲକବ୍ଳଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'ର ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ
କହିରଖୁଛୁ କି, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ଲକବ୍ଳଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 51.2 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 41.3 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଦିନରେ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 92.5 ଲକ୍ଷ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଏବେ ପଛରେ ପକାଇଛି 'ଚାରିଧାମ' । ତଥାପି ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମୋଟ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକୁ ରହିଲା 'ଚାରିଧାମ' ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ ।
ବାବୁସାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅନୁଭବ
'ଚାରିଧାମ':
- ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 61.21 ଲକ୍ଷ
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 76.39 ଲକ୍ଷ
- 2 ଦିନର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 1.37 କୋଟି
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ':
ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 51.2 ଲକ୍ଷ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ: 41.3 ଲକ୍ଷ
2 ଦିନର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 92.5 ଲକ୍ଷ
'ଚାରିଧାମ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅନୁଭବ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଜର ଆସିବେ । ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁରାଧାଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁକାନ୍ତ ରାଧା, ଅଶୋକ ଦାସ, ମମତା ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମନା ଲେଙ୍କା, ଆଶିଷ (ଗୁଲୁଆ), ସୁଜିତ ପାଇକରାୟ, ଶକ୍ତି ବାରଲା ଏବଂ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କ୍ୟାମେରା କୁଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ହିମାଦ୍ରୀ ତନୟା ଦାସ । ବାପା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଭଲପାଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ବାପା ମାଆ କିଭଳି ଆମ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା ସାଜିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲପାଇବା କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଯାଏ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତାର ସେହି ସବୁ ସ୍ତର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବଲିଉଡ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର ଏହାର ରିମେକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ଆଣିଛି । ଏହା ବାବୁସାନ ଫିଲ୍ମସ ନିବେଦିତ ତଥା ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'। ଏଥିରେ ବାବୁସାନ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଓ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଲାଲ ଟୁକ ଟୁକ' ଗାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, କେକେ, ରବି ମିଶ୍ର, ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁ । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର । କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମ. ଇମ୍ରାନ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ