ETV Bharat / entertainment

ମନ ଜିତିଲା 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲା ଏତେ କଲେକ୍ସନ

ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନାଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବମ୍ପର ଆୟ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ...

CHALLENGE BOX OFFICE DAY 1
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବି ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ଥିଏଟର ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଦର୍ଶକ । ପୂର୍ବରୁ 'ଅନନ୍ତା' ଓ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ଫିଲ୍ମ ରଜ ବଜାରରେ ଧମାଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରାରେ ଧୁମ ମଚାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ । ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 'ଚାରିଧାମ' ସହ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଏହି ଉତ୍ସବର ମଜାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । 26 ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଏକ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ସନ, ରୋମାନ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ, 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ କେତେ ?

'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ

ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 33.33 ଲକ୍ଷ କରିଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ନିର୍ମାତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବା । 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଫ୍ଲିକ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ।''

'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୁଣି ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ "ଭିଲେନ"ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ । ଯାହା 2023ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ 'ଚାରିଧାମ-ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'; ଅନୁଭବ-ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, କିଏ ମାରିବ ବାଜି ?

ପୁନୀତ ଇସାରଙ୍କ ଓଲିଉଡ ଡେବ୍ୟୁ

ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୁକ ବେଶ ଦମଦାର ରହିଛି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଧର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ୟାକେଜ ଭରି ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜCHALLENGECHALLENGE COLLECTIONCHALLENGE BOX OFFICE DAY 1

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.