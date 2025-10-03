ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' କ୍ରେଜ, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଏ ଛୁଇଁଲାଣି କଲେକ୍ସନ

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ର କ୍ରେଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କଲାଣି କଲେକ୍ସନ...

CHALLENGE BOX OFFICE COLLECTION
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ (film poster)
Published : October 3, 2025 at 12:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦଶହରାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଏହା 26 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କଲାଣି ।

'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 92.70 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 33.33 ଲକ୍ଷ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ ନେଇ ନିର୍ମାତା ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ 3ୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 58.36 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ସପ୍ତାହକରେ ମୋଟ 92.70 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ।

'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି । ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

