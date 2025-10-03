ପରଦାରେ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' କ୍ରେଜ, ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଏ ଛୁଇଁଲାଣି କଲେକ୍ସନ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ'ର କ୍ରେଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କଲାଣି କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2025 at 12:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦଶହରାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' । ଏହା 26 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଭାଇର ତ୍ୟାଗ ଭଉଣୀର ଭଲପାଇବା ଓ ପରିବାରର ମହତ୍ଵକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କଲାଣି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଇତିହାସ ରଚିଲା 'ଚାରିଧାମ'; 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'ର ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ, ଏତେ କଲା କଲେକ୍ସନ
'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 92.70 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 33.33 ଲକ୍ଷ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କଲେକ୍ସନ ନେଇ ନିର୍ମାତା ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ 3ୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 58.36 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ସପ୍ତାହକରେ ମୋଟ 92.70 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଚାରିଧାମ ବନାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ; ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅନୁଭବ, ଏତିକି କୋଟି କମାଇଲା ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ
'ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, SKM ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଜୀ ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତାରାୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ପୁପିନ୍ଦର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲିପି । ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର କରିଥିବା ପୁନୀତ୍ ଇସାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ସେ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ