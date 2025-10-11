ETV Bharat / entertainment

ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲେ ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ପାଳିଲେ କରୱା ଚୌଥ

କରୱା ଚୌଥ ପାଳିଲେ ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି । ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଠାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, ହିନା ଖାନ ସମେତ ତାରକା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ।

CELEBS KARWA CHAUTH 2025
CELEBS KARWA CHAUTH 2025 (IANS/instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 12:54 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୧୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କରୱା ଚୌଥ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରଭା ଚୌଥ ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଝଲସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ବଲିଉଡରୁ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଓଲିଉଡ ନାୟିକା ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଠାରୁ ବଲିଉଡ ଦେଶୀ ଗର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଘରେ କରଭା ଚୌଥ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ କରୱା ଚୌଥ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତମନ୍ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କରୱା ଚୌଥ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଳାପାହାଡ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ନବପ୍ରୀତ ଆରୋରା ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କରୱା ଚୌଥ ପାଳିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାମୀ ନିକ୍ ଜୋନାସଙ୍କ ସହ ଉତ୍ସବର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସ୍ମରଣୀୟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବାପା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋ ସହିତ କରଭା ଚୌଥ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଗି ପଠାନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ମାଆ ମୋର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ bungalownyରୁ ବିକାଶ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲପାଏ ନିକ ଜୋନାସ ।"

ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଢା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବେ, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ, ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ କରୱା ଚୌଥ ପାଳିଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରି ପରିଣୀତି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୋ ପ୍ରେମ, କରୱା ଚୌଥ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"

ସେପଟେ ଚୁଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ-ଭବନା ପାଣ୍ଡେ, ସଞ୍ଜୟ କପୁର-ମହେପ କପୁର, ଅନୀଲ କପୁରଙ୍କ ଘରେ ଜାଭେଦ ଅଖତର ଏବଂ ଶବାନା ଆଜମୀ ସମେତ ଅନେକ ତାରକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମୀରା ରାଜପୁତ-ସାହିଦ କପୁର, ନତାଶା ଦଲାଲ-ବରୁଣ ଧୱନ, ପୁଲକିତ ସମ୍ରାଟ-କ୍ରିତି ଖରବନ୍ଦା, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ-ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା, ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ-ଅନିଲ ଥାଡାନି, କିଆରା ଆଡଭାନୀ-ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା, ଦୀପିକା ସିଂ-ରଣଭୀର ସିଂ, ହିନା ଖାନ, କାଜୋଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ ମଧ୍ୟ କରୱା ଚୌଥ ପାଳନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ପାଳିଲେ ପ୍ରଥମ କରୱା ଚୌଥ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରୱା ଚୌଥ ପାଳନ କରିଥିବା ନବ ବିବାହିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରମାନ ମଲିକ-ଆଶନା ଶ୍ରଫ, ଦର୍ଶନ ରାଭାଲ-ଧରଲ ସୁରେଲା, ରାଫ୍ଟର-ମନରାଜ, ପ୍ରତୀକ ବାବର-ପ୍ରିୟା ବାନାର୍ଜୀ, ପ୍ରଜକ୍ତା କୋହଲି-ଭ୍ରୁଶକ କାଲାନ ଏବଂ ଆଧାର ଜୈନ-ଆଲେଖା ଆଡଭାନୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

