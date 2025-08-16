ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ଯାତ୍ରା କଳାକାରରୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ବନିଛନ୍ତି ରାଣୀ । ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି 'ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ' ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧୁମଧାମରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଏହି ସମୟରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ରୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଜ ଅଭିନୟର ଚାତୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ରୟ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ରାହୁଲ ରୟ
ଶୁକ୍ରବାର (ଅଗଷ୍ଟ 15)ରେ ରାହୁଲ ରୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ସେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆଗକୁ ଓଡିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଓଡିଶାକୁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଭିଡ ଦେଖି ବି ସେ ବେଶ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଆସୁଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଓ ଖାରବେଳ ମହୋତ୍ସବ ଭଳି ମେଳାରେ ସେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସର୍ବଦା ନିଜ ରୋକଠୋକ ମତାମତ ପାଇଁ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର