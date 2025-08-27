ETV Bharat / entertainment

'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯'ରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶାଢ଼ି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ? - BIGG BOSS 19

'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯'ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶାଢ଼ି ଧରି ଶୋ'କୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ...

Published : August 27, 2025 at 5:15 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ଟିଭି ଶୋ' 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ଶୋ'ରେ ୧୬ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 'ଘରୱାଲୋଁ କି ସରକାର' ଥିମ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଜନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୋ'ରେ ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶାଢ଼ି ନେଇ ଆସିିଛନ୍ତି । ସେ କିପରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବାହର କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କିଏ ?

'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ଘରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶାଢ଼ି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ତାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲ । ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ତାନିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ମୋର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଅଳଙ୍କାର, ଆସେସୋରିଜ୍ ଏବଂ ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶାଢ଼ି ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଯାଉଛି । ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ ୩ଟି ଶାଢ଼ି ବାଛିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିନସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି।' ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଶାଢ଼ି କେବଳ ଏକ ପୋଷାକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପରିଚୟ । ସେ ଶୋ'ରେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।

'ଘରୱାଲୋଁ କି ସରକାର' ଥିମ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସିଜନରେ ଗୌରବ ଖାନ୍ନା, ଅମଲ ମଲିକ, ଆୱାଜ ଦରବାର, ଅଶନୁର କୌର, ମୃଦୁଲ ତିୱାରୀ, ନଗମା ମିରାଜକର, କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦ, ବସିର ଅଲି, ଅଭିଷେକ ବଜାଜ, ତାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲ, ଜୀଶାନ କାଦରୀ, ନେହାଲ ଚୁଡାସାମା, ନାତାଲିଆ ଜାନୋସେକ, ପ୍ରଣିତ ମୋରେ, ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ନୀଲମ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି ।

ତାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲ କିଏ ?

ଭାରତୀୟ ବୟନଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ତାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ତାନିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ (୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୦୦) ଏକ ଫାଟି ଲିପ୍ ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତାନିଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ସେ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ, ତାଙ୍କ ଲେବଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଲଭ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରେ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ କୋଟିପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀର ଟାଇଟଲ୍ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ମିସ୍ ଏସିଆ ଟୁରିଜିମ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୨୦୧୮ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ତାନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋରେ ଗର୍ବର ସହ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋରେ 'ମିସ୍ ଏସିଆ ୨୦୧୮, ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ପୋଡକାଷ୍ଟର, ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀକାର' ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ମହାକୁମ୍ଭ 2025 ସମୟରେ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏକ ବିରାଟ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ତାନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ, ବିଗ ବସ୍ ସମୟରେ, ତାନିଆ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ 'ମହାକୁମ୍ଭ ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ' ବୋଲି କହୁଥିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।

