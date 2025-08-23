ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସଫଳ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 19' ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସୁଛି । ଏହି ଶୋ' ସହ ସଲମାନ ପୁଣି ଦବଙ୍ଗ ଅନ୍ଦାଜରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ବିଗ ବସ୍ ୧୯ର ପ୍ରୋମୋ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଘରର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରିଆଲିଟି ଶୋ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଏହି ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଶୋ' ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିଏ ?
'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ଥିମ୍
ଏହି ବର୍ଷ, 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯'ର ଥିମ୍ ରାଜନୀତି ଥିମର ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଘର ଭିତରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଶୋ' ଜିତିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ସହ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ 'ବିଗ୍ ବସ୍ 19' ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭାଇଜାନଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ । ବ୍ଲାକ ସୁଟରେ ସଲମାନ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଶୋ' ମଦ୍ୟ ବେଶ ଦମଦାର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସେପଟେ ହାଉସର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
'ଗଣତନ୍ତ୍ର' ଥିମ୍ ରେ 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯' ହାଉସ୍
ଗତ କିଛି ସିଜିନ୍ ପରି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୋ’ଟି ମୁମ୍ବାଇର ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସୁଟିଂ କରାଯିବ । ଏହି ସିଜିନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓମୁଙ୍ଗ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବନିତା ଓମୁଙ୍ଗ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ଶୋ’ର ସେଟ୍ 'ଗଣତନ୍ତ୍ର' ଥିମ୍ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଘରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରନ୍ତର ରେକର୍ଡ କରିବ । ଘର ଭିତରେ ଏକ ସଭାଗୃହ(Assembly) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଏବଂ ଚେୟାର ରଖାଯାଇଛି । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସଦ ଭବନର ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ତଥାପି, ଏହି ସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ହେବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ? ଏ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଏଥର ଘରେ ଡବଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ୍ ସେୟାରିଂ ବେଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଡ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ରୁମ୍ ସହ ଦୁଇଟି ସଂଲଗ୍ନ ୱାଶରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ଦେଖିବେ ?
ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଅଛି । ଏହି ଶୋ’ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଶୋ’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଯାହାକୁ ରାତି ୯ଟାରୁ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଏବଂ ରାତି ୧୦:୩୦ଟାରୁ କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଲେ କନଫର୍ମ
ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ, ଶୋ’ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ବର୍ଷ ୧୭ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଶୋ’ରେ ତିନିରୁ 4 ଜଣ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରେ । ନିକଟରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଝଲକ ଦେଖିବା ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଆୱାଜ ଦରବାର, ଯିଏ ଗୌହର ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୈଦ ଦରବାରଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଇସମାଇଲ ଦରବାରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖାଯାଇନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝଲକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
ଏହି ଷ୍ଟାର ବି ଆସିପାରନ୍ତି ନଜର
- କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦ
- ଫୈସଲ ଖାନ
- ଶାହାବାଜ ବାଦେଶା
- ମ୍ରିଦୁଲ ତିୱାରୀ
- ଅମାଲ ମଲିକ
- ଗୌରବ ଖନ୍ନା
- ଅଶ୍ନୁର କୌର
- ନୌଟେଲା ପୋଲାଣ୍ଡ
- ଆୱେଜ୍ ଦରବାର
- ନାଗମା ମିରାଜକର
- ଜିଶାନ୍ କ୍ୱାଡ୍ରି
- ବାସିର ଅଲି
- ନେହଲ ଚୁଡାସାମା
- ଅଭିଷେକ ବଜାଜ
- ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ
- ଅତୁଲ କିଷାନ୍
- ପ୍ରଣିତ ମୋରେ
- ନୀଲମ ଗିରି
WWE ଆଇକନ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଟେକର
କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ଯେ WWE ଆଇକନ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଟେକର ଏବଂ ବକ୍ସର ମାଇକ ଟାଇସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଯଦି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ WWE ଆଇକନ୍ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେବେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ