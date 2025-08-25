ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ୍ ବସ୍, ସିଜନ୍ ୧୯ (BIGG BOSS 19) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ କେବଳ ଷ୍ଟାରମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟେଲିଭିଜନରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରର ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଓକିଲ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଘରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ସେହିପରି ଏହି ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ । ଗାୟକ ଅମୋଲ ମଲିକ, 'ଅନୁପମା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଗୌରବ ଖନ୍ନା ଏବଂ 'ରୋଡିଜ୍' ଫେମ୍ ବସିର ଅଲ୍ଲୀ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶକ ଏବଂ ନେଟିଜେନ୍ ଏହି ଶୋ’ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମୌଳିକ ଧାରଣା ପାଇପାରିବେ ।
ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ପ୍ରତିଯୋଗୀ:-
ଗୌରବ ଖନ୍ନା
ଗୌରବ 2004-2005 ରେ ଧାରାବାହିକ ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'କୁମକୁମ୍' ଧାରାବାହିକରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, 'ଅନୁପମା' ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜିତି ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅନେକଙ୍କ କ୍ରଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଗୌରବଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟରେ 'ଲାଲ ଇସ୍କ', 'ଦିଲ ସେ ଦିଆ ବଚପନ', 'ଜୀବନ ସାଥୀ - ହମସଫର ଜିନ୍ଦେଗି କେ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ନଗମା ମିରାଜକର
ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁୁଏନ୍ସର । ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ନଗମା ମିରାଜକର ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ଦାଜ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ନଗମାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫୋଲଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ।
ଆୱେଜ୍ ଦରବାର
ବିଗ୍ ବସ୍ ଶୋ’ ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ଏବଂ ଟ୍ୱିଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆୱେଜ୍ ଦରବାର ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମଧ୍ୟ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର 30 ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଲ୍ ଏବଂ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆୱେଜ୍ ଏବଂ ନଗମା ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ । ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ନଗମାର କି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବୁ ।
ନେହାଲ ଚୁଡାସାମା
ନେହାଲ ଜଣେ ମଡେଲ, ଫିଟନେସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଜେତା । ସେ ମିସ୍ ଡିଭା ୟୁନିଭର୍ସ ୨୦୧୮ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ । ସେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୨୦୧୮ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ।
ଅଶ୍ନୁର କୌର
ଅଶ୍ନୁର କୌର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭିଜନରେ କାମ କରନ୍ତି । କୌର 2009 ରେ 'ଝାନ୍ସୀ କି ରାନୀ' ସହ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ 'ନା ବୋଲେ ତୁମ୍ ନା ମେନ୍ କୁଚ୍ କା', 'ୟେ ରିଷ୍ଟା କ୍ୟା କେହଲତା ହେ' ଏବଂ 'ପଟିଆଲା ବାବୁ' ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅଭିଷେକ ବଜାଜ
ଅଭିଷେକ ବଜାଜ ଜଣେ ଅଭିନେତା । ୨୦୧୯ରେ ସେ 'ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ୨' ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ତାଲିକାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କୋରେ ଆଶିକି ଏବଂ ବାବଲି ବାଉନ୍ସର ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଭିଷେକ ଅନେକ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ
ତାନିଆ ମିତ୍ତଲ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ପଡକାଷ୍ଟର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ । ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ "ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ବାୟ ଟାନିଆ" ଚଲାନ୍ତି, ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡକଫ୍ ଏବଂ ଶାଢ଼ି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାନିଆ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର 2.5 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ।
ବସିର ଅଲି
ବସିର ଅଲି ଜଣେ ମଡେଲ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ 'ସ୍ପ୍ଲିଟସଭିଲା ୧୦' ଜିତିଥିଲେ । ସେ ରୋଡିଜ୍ ରାଇଜିଂ ଏବଂ ଏସ ଅଫ୍ ସ୍ପେସ୍ ୨ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଉଭୟ ଶୋ'ରେ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବସିର ଅଲି ଜୀ ଟିଭିର ଧାରାବାହିକ 'କୁଣ୍ଡଳୀ ଭାଗ୍ୟ' ସହିତ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ।
ନାତାଲିଆ ଜାନୋସେକ୍
ନାତାଲିଆ ମାଗଡାଲେନା ଜାନୋସେକ୍ ଜଣେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାୟିକା । ସେ ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନାତାଲିଆ କିଛି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 'ହାଉସଫୁଲ 5' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନାତାଲିଆ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେଉଛି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ '365 ଡେଜ୍', ଯେଉଁଥିରେ ମିଶେଲ୍ ମୋରୋନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ନା-ମାରିଆ ସିକ୍ଲୁକ୍କା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଅମାଲ୍ ମଲିକ୍
ଅମାଲ୍ ମଲିକ୍ ଜଣେ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଂଗୀତକାର, ଗାୟକ, ସଂଗୀତ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଗୀତିକାର । ସେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜୟ ହୋ' ପାଇଁ ତିନୋଟି ଗୀତ ଲେଖି ଜଣେ ସଂଗୀତକାର ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ଏମ୍.ଏସ୍. ଧୋନୀ: ଦି ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖି ବ୍ୟାପକ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନନୀଲମ୍ ଗିରି |
ନୀଲମ ଗିରି
ନୀଲମ ଗିରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଜପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲରେ କାମ କରନ୍ତି । ସେ ଆୱାଡେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ବାବୁଲ' ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 'ବାବୁଲ', 'ଇଜାଜତ୍ ଘର', 'ଟୁନ୍ ଟୁନ୍' ଏବଂ 'କାଲାକାଣ୍ଡ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଖବରରେ ଥିଲେ ।
ମୃଦୁଲ ତିୱାରୀ
ମୃଦୁଲ ତିୱାରୀ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି । ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ମୃଦୁଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜଗତରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୪.୮ ନିୟୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ମୃଦୁଲ ତିୱାରୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଏହି ଅଭିନେତା ଲଣ୍ଡନ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡସେଟର ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦ
କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଓକିଲ, ପ୍ରଯୋଜିକା ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ । ସେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଖଳନାୟକ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ଜୀଶାନ କ୍ୱାଦ୍ରି
ଜୀଶାନ କ୍ୱାଦ୍ରି ଜଣେ ଲେଖକ, ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ । ସେ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସେପୁର'ର କାହାଣୀ ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ । କ୍ୱାଦ୍ରି 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସିପୁର - ପାର୍ଟ 2'ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ 'ମିରଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ' ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ
ଫରହାନା ଭଟ୍ଟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ବିଗ ବସ୍ ୧୯ ରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେ ସିଂଘମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ସମେତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଣିତ ମୋରେ
ପ୍ରଣିତ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର । ସେ ଏକ କମେଡି ଶୋ’ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
