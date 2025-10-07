ETV Bharat / entertainment

41ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ମାଆ ହେବେ ଭାରତୀ ସିଂ, ବେବି ବମ୍ପ ପ୍ଲଣ୍ଟ କରି ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର

ପୁଣିଥରେ କେମଡି କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂ ଓ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି । ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ୍ ସହ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ଖବର।

BHARTI SINGH SECOND PREGNANCY
ପୁଣି ମାଆ ହେବେ ଭାରତୀ ସିଂ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 10:16 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି । ପୁଣିଥରେ ମାଆ ହେବେ 'ଲାଫଟର୍ କୁଇନ୍' ଭାରତୀ ସିଂ । ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ଭାରତୀ, ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିୟାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀ ସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ୍ ସହ ଗର୍ଭଧାରଣ ଖବର ସେୟାର କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ପୁଣି ମାଆ ହେବେ ଭାରତୀ ସିଂ

ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଭାରତୀ ସିଂ ଏବଂ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଫଟୋରେ, ଭାରତୀ ଏବଂ ହର୍ଷ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ପରିବେଶରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଭାରତୀଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପ ଲୁକ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହର୍ଷ ପ୍ରେମରେ ଭାରତୀଙ୍କ ଧରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି, ଦମ୍ପତି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ।"

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି

ଏହି ଖୁସି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀ ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା, ଯିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟା ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜନ୍ନତ ଜୁବେର, ଇଶା ଗୁପ୍ତା, ନୀତି ଟେଲର, ସମର୍ଥ ଜୁରେଲ, ଦୃଷ୍ଟି ଧାମି, ଅଦିତି ଭାଟିଆ, ଜେମି ଲିଭର, ଦୀପିକା ସିଂହ, ଶିଳ୍ପା ଶିରୋଡକର ଏବଂ ବିଶାଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାରତୀ ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଭାରତୀ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିଆ ପୁଣି ଥରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୧୭ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲିମ୍ବାଚିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଡାକନାମ "ଗୋଲା" ରଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ପଡକାଷ୍ଟରେ, ଭାରତୀ ଏବଂ ହର୍ଷ ଉଭୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

BHARTI SINGH HARSSH LIMBACHIYAABHARTI SINGH PREGNANTଭାରତୀ ସିଂ ଗର୍ଭବତୀହର୍ଷ ଲିମ୍ବାଚିଆBHARTI SINGH SECOND PREGNANCY

