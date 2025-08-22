ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସିକନ୍ଦର' ପରେ ବଲିଉଡ ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଲମାନ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିଜର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ସିନେମା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜୋରଦାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ । ଏବେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି କାରଣ ସେ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍'ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଲଦାଖରେ ଥିବା ଏହି ସିନେମା ସେଟରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁଟିଂ ସେଟର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ
ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ'ର ପୂଜା ସେରମନି ଏବଂ ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ମଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ସିକନ୍ଦର ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନର ସେଟରୁ ଅନେକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
Superstar #SalmanKhan joins the prestigious #GalwanValley team 🇮🇳 His aura, intensity & larger-than-life presence will take this patriotic saga to another level— taran adarsh (@taran__adrash) August 21, 2025
Bollywood’s Tiger steps into #GalwanValley, 💥 His charisma + action = guaranteed blockbuster storm! pic.twitter.com/TpZnDiO1t6
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ, ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ 'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ସେଟର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ସେଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଗାଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଭା, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି, ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛି । ସେପଟେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସୁଟିଂ ସେଟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ତିନି ଦିନର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ, ଯିଏ ନିଜେ ଏକ ସେନା ପୃଷ୍ଠଭୂମିର, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ