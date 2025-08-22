ETV Bharat / entertainment

'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ, ସେଟରୁ ଭାଇରାଲ ସଲମାନଙ୍କ ଲୁକ୍ - BATTLE OF GALWAN SHOOTING

ସଲମାନ ଖାନ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଗାଲୱାନ'ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୁଟିଂ ସେଟର ଫଟୋ । ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସିକନ୍ଦର' ପରେ ବଲିଉଡ ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଲମାନ ଖାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟିଜର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ତାଙ୍କର ନୂତନ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସଲମାନ ଖାନ ଏହି ସିନେମା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜୋରଦାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ । ଏବେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି କାରଣ ସେ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍'ର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଲଦାଖରେ ଥିବା ଏହି ସିନେମା ସେଟରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁଟିଂ ସେଟର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

BATTLE OF GALWAN SHOOTING ((Instagram,Apoorva lakhia))

'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ

ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ'ର ପୂଜା ସେରମନି ଏବଂ ସୁଟିଂ ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ମଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ସିକନ୍ଦର ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏବେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନର ସେଟରୁ ଅନେକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

BATTLE OF GALWAN SHOOTING ((Instagram,Apoorva lakhia))

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ, ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ 'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ସେଟର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସଲମାନ ଖାନ ସେଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଗାଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଭା, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି, ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛି । ସେପଟେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସୁଟିଂ ସେଟର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମର ତିନି ଦିନର ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏହି 3 ବିପଦଜ୍ଜନକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସଲମାନ ଖାନ, 59ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିବାରେ ହୁଏ ସମସ୍ୟା

'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ, ଯିଏ ନିଜେ ଏକ ସେନା ପୃଷ୍ଠଭୂମିର, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

